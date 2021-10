Suspenden por horas Twitter de Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui, actor que hace unos días señaló que las vacunas "son del diablo", dio a conocer que su cuenta de Twitter fue suspendida por unas horas y que "lo obligaron" a borrar tuits.

El actor no especificó qué tuits debieron ser borrados, ni cuál fue la razón por la que le notificaron que su cuenta fue suspendida, pero esto se da a unos días de que publicara que no confía en las personas que estaban detrás de las vacunas y que se debe "estar alerta" contra el adversario que busca "devorar".

Luego de que le fuera devuelta su cuenta, mediante un "tuit", este viernes aseguró que no hay libertad de expresión y cuestionó si las cuentas de quienes lo amenazan y le envían deseos de muerte también serían suspendidas.

Entre las respuestas al tuit hay personas que le reiteran su apoyo, pero no al expresar que no confía en las vacunas, mientras otras mencionan que no debería influir la opinión del actor en las decisiones de los demás, ya que "somos adultos".