Suspenden servicio eléctrico a Altos Hornos

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) afirmó que Comisión Federal de Electricidad (CFE) recrudeció las "acciones agresivas" contra ellos, al cortarles por completo el suministro de electricidad, ayer jueves.

Ello tiene relación con una demanda que hizo la acerera a mediados de 2020 en contra de CFE, cuando ésta canceló unilateralmente un contrato de carbón, caso que ahora está en manos del Poder Judicial.

El director general de AHMSA y subsidiarias, Luis Zamudio Miechielsen, acusó a CFE de "mala fe" porque cortó el suministro eléctrico sin aceptar fórmulas para pagar los adeudos.

AHMSA expuso que para cumplir con el pago a Pemex por 54 millones de dólares del acuerdo reparatorio destinaron todos sus recursos financieros a ello, durante dos semanas, mientras que propuso a CFE fórmulas para pagar de manera diferida el adeudo, pero "con mala fe, la Comisión no respondió y procedió al corte completo del suministro en todas las instalaciones".

Si la acerera no tuviera sistemas de generación interna "el daño a los equipos habría sido gravísimo y en muchos casos irrecuperable.

Acusa recrudecimiento de acciones agresivas de la CFE

Por ello, AHMSA aseguró que las empresas de su grupo "han enfrentado en días recientes un recrudecimiento de las acciones agresivas de la dirección de la CFE, a partir de la aceptación por el Poder Judicial de una demanda por daños y perjuicios por 7000 millones de dólares, por la cancelación unilateral e ilegal de los contratos de suministro de carbón para las dos plantas generadoras ubicadas en Nava, Coahuila.

Recordó que la cancelación de ese contrato provocó la cancelación de 4 mil empleos directos y más de 8 mil indirectos, además de que abrió un mercado informal de carbón al asignarse pedidos a empresas que incumplen la norma.

Esta decisión de CFE también afecta a sus propias plantas, las cuales ahora usan combustibles inadecuados, dijo AHMSA.

Por otra parte, también denunció que CFE suspendió no solo el suministro de electricidad a la mina de mineral de fierro de AHMSA, en Hércules, Sierra Mojada, Coahuila, sino también a 3 mil 500 habitantes, que se quedaron también sin agua, porque la obtienen a través de bombas que suministran el líquido.