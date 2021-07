Suspenden un año acceso de PVEM a radio y TV

El Consejo General del INE sancionó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 40.9 millones de pesos por violar la veda electoral durante la jornada comicial del pasado 6 de junio, al utilizar a un centenar de influencers para llamar al voto en favor de esa fuerza política.

Asimismo, se impuso al PVEM la sanción consistente en la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el instituto, por el periodo de un año, a partir del mes de agosto próximo.

Con 10 votos a favor y uno en contra, se estableció que el PVEM omitió reportar gastos por concepto de una campaña publicitaria que asciende a 20 millones 466 mil 784 pesos, que fueron pagados a 104 influencers para que promocionaran en sus redes sociales el sufragio en favor de este instituto político.

Durante la sesión, la consejera Adriana Favela expuso que "en sus publicaciones etiquetaron al Partido Verde de México, también se acreditó un guión para que lo utilizaran los influencers al emitir sus mensajes, ese guión contiene una introducción referirse a la necesidad de votar por el Partido Verde, referirse a las propuestas de campaña de ese partido político y también contiene un cierre señalando que votarían por el PVEM".

Además, tres influencers, dijo la consejera, reconocieron que el Partido Verde les pagó "y les pagó diversas cantidades que se precisan en el proyecto y también algo importante es que no existió deslinde por parte del Partido Verde respecto a los mensajes difundidos por los influencers, se arriba a la conclusión de que hubo una acción concertada o planeada con un fin específico que es influir e influenciar el voto de la ciudadanía en favor del Partido Verde".

Con ello, se determinó imponer al PVEM una reducción de 25% de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquel en que quede firme la presente resolución, hasta alcanzar un monto líquido de 40 millones 993 mil 568 pesos. El consejero Ciro Murayama expuso que "esta práctica ya recurrente del PVEM es un gasto tóxico para el sistema democrático y en plena veda electoral, ya que se trata de una estrategia mediática, donde participan decenas de influencers, quienes al final dicen yo no cobré, mi actuación fue voluntaria. Todos volvieron a actuar como equipo de nado sincronizado".

El pasado martes, la Comisión de Fiscalización del INE propuso cancelar al PVEM el uso de prerrogativas en radio y televisión por un año y la multa por el doble del monto involucrado en esa promoción, es decir, 40 millones de pesos.

Tras más de un mes de investigación se concluyó que el PVEM contrató a casi un centenar de personas del espectáculo para que hasta un día antes de la elección del pasado 6 de junio hicieran promoción del voto a su favor.

En el proyecto que se aprobó ayer se indica que la falta en que incurrió el PVEM es grave.

Después de la denuncia en contra del PVEM por promoción en redes sociales, la Comisión de Quejas del INE, el día de la elección (6 de junio pasado) ordenó que se retirara de redes sociales la campaña de propaganda que se hizo a través de diferentes figuras públicas en internet.

La autoridad electoral certificó el perfil, en Twitter, la cuenta what the fake @whatthefffake, a través de la cual se difundieron mensajes y referencias de apoyo y respaldo al Verde.

En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició una investigación para determinar si realmente el partido involucró recursos para ello, es decir, si pagó a los influencers para promocionar la marca.

La sanción aun puede ser impugnada por el PVEM ante el Tribunal Electoral.