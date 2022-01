Suspenden uno de los dos procesos por abuso sexual contra Saúl Huerta

Un juez de Distrito en materia de amparo determinó suspender de manera provisional el segundo proceso que se persigue en contra del exdiputado de Morena, Saúl Huerta, por un presunto abuso sexual equiparado agravado.

Esto luego de que la defensa del imputado que es integrada por los hermanos Wilfrido y Rafael Castillo interpusieron un amparo con el objetivo de solicitar la extinción de la acción penal en dicha causa.

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia intermedia por este caso y al finalizar el juez de Control que celebró el acto judicial, fue notificado de la decisión de su homólogo adscrito en materia de amparo.

El abogado Wilfrido Castillo explicó que hasta que el amparo no se resuelva, el proceso queda suspendido provisionalmente.

--Solicitaron extinción de acción penal

Aseguró que solicitaron la extinción de la acción penal en este caso porque cuentan con pruebas y testimonios que desacreditan la acusación que le hace un joven, quien denunció que fue agredido sexualmente por el ex legislador en un hotel en julio de 2019.

"Fue un gran número de pruebas, el primer segmento es un arsenal de testimoniales, en el sentido que el diputado se encontraba en otro lugar al momento del hecho del que se le imputa, de hecho se van a desahogar pruebas que corroboran fulminantemente esa situación", comentó.

Estas pruebas y testimoniales fueron desahogadas por parte de la defensa durante la audiencia intermedia que se llevó a cabo a las nueve de la mañana en los juzgados del Reclusorio Oriente.

De acuerdo con Castillo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México no pudo refutar los indicios que presentaron al juez de Control.

Fue el 25 de agosto del año pasado, cuando un Juez de Control vinculó a proceso al exlegislador por dicha acusación que le hace un joven de nombre Miguel "N".

Nueve días antes, Saúl "N" fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra tras ser acusado de violación por un adolescente de 16 años.