Suspensión es principio de juicio contra la SFP: Aguilar Camín

Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, Sociedad Ciencia y Literatura S. A. de C. V. asegura a EL UNIVERSAL que la suspensión provisional de las sanciones les impuso la Secretaría de la Función Pública en agosto pasado y que la mañana de este martes fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, son una medida cautelar mientras llevan a cabo el juicio y con la cual pueden celebrar convenios con dependencias que manejan recursos federales de aquí a que concluya el juicio.

"Estamos al principio de un juicio. Antes de empezar a juzgar el fondo del litigio, el Tribunal ha decidido simplemente suspender provisionalmente las sanciones; no se está pronunciando a favor o en contra, simplemente está suspendiendo cautelarmente las sanciones que nos había impuesto la Función Pública", asegura Aguilar Camín.

El intelectual y director de Nexos, Sociedad Ciencia y Literatura S. A. de C. V., que engloba a la revista "Nexos" y a Cal y Arena Ediciones, señala que ellos acudieron al Tribunal Administrativo "a ofrecer nuestra explicación jurídica y a solicitar un juicio del Tribunal respecto de esta querella con en la que nos declaramos inocentes de la falta imputada por la Función Pública".

El intelectual señala que interpusieron el juicio para que el Tribunal juzgue en definitiva porque la sanción de la Secretaría de la Función Pública fue impuesta sin que se hubiera realizado un juicio ante el Tribunal Administrativo, " "entonces lo que el Tribunal está haciendo es suspender el efecto de las sanciones mientras termina el juicio. Es un juicio que puede durar entre 8 meses y un año y medio, y las sanciones tenían una duración de dos años".

El escritor y editor dice que no se trata de un amparo, es un juicio y en este inicio del proceso el Tribunal tomó esa primera decisión: suspender las dos sanciones que les impusieron en agosto: una multa de casi un millón de pesos y la imposibilidad de tener ningún contrato profesional con dependencia públicas que usen recursos federales.

"Estábamos imposibilitados a hacer transacciones de todo tipo, desde compras de libros o de revistas hasta contrataciones de servicios profesionales o de publicidad; cualquier tipo de contrato estaba prohibido por la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública y ahorita esas sanciones están suspendidas temporalmente, cautelarmente, hasta que llegue el juicio del propio tribunal. Nosotros entendemos que parte de las medidas cautelares es que la SFP retire a Nexos de la lista de proveedores inhabilitados que están en su portal", afirma Aguilar Camín, tal como lo señala el comunicado que este martes publican en su sitio oficial.

Aguilar Camín señala en entrevista que para emprender el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvieron que volver a ver todo su archivo administrativo vinculado con la imputación que les hizo Función Pública, "pudimos reconstruir con gran detalle cada una de las cosas que están involucradas allí y eso es lo que conforma nuestra defensa" en un juicio que hoy arroja su primer resultado.