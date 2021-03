Suspensiones contra ley eléctrica serán usadas como bandera electoral: PAN

La bancada del PAN en el Senado advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador usará la polémica que han causado los amparos en contra de su reforma a la Ley Eléctrica y su descalificación a jueces como bandera electoral rumbo a los comicios del 6 de junio para dividir a los mexicanos en "buenos" y "malos".

Los senadores Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero y Julen Rementería afirmaron que el mandatario recurre a la manipulación, al capricho autoritario y a su potestad como presidente para querer hacer valer una reforma, que a todas luces, es inconstitucional.

Rementeria, vicecoordinador de la bancada panista, declaró que López Obrador ha convertido el tema energético, en un tema del pasado e ideológico.

"El tema ya no es energético, es político, de separación de poderes. (...) Porque pareciera que estamos convirtiéndonos en el país de un solo hombre. (...) A mí parece que este tema, a partir de una ideología de quien manda en el país, (...) se vuelve un tema político y yo diría que hasta electoral y porque lo digo, porque entonces empiezan a poner un matiz de quienes son los buenos y quiénes son los malos".

El presidente de la Comisión de Economía, Gustavo Madero, declaró que el momento que atraviesa el país por esta reforma, es delicado, al que se suma la amenaza de un presidente no sólo caprichoso, sino autoritario.

"Que cuando la ley no le favorece amaga, amaga primero contra quien resuelve por derecho en su contra y después amaga con cambiar la ley y después con cambiar la Constitución. Y lo peor es que lo está haciendo con proyectos revestidos de un populismo nacionalista, pero en realidad es un proyecto suicida para el país. Estamos viviendo este momento terriblemente delicado".

Los panistas celebraron el fallo del juez Segundo de Distrito en Materia de Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, de suspender por tiempo indefinido los efectos generales de la reforma eléctrica.

Sin embargo, criticaron los ataques, sin fundamentos, del presidente López Obrador a las empresas Walmart y Bimbo por ampararse contra su reforma, pues esto sólo confirma su talante autoritario.