Sustituto, honesto y que tenga capacidad: Sheinbaum

Ante la posibilidad de que Claudia Sheinbaum deje el cargo para buscar la candidatura presidencial de Morena para 2024, la mandataria dijo que la próxima persona en ocupar la Jefatura de Gobierno debe ser honesta y con capacidad.

"Honesta, que conozca la Ciudad, que tenga capacidad", dijo. Sobre si su sucesor será hombre o mujer, respondió: "Ya veremos".

Respecto a que algunas corcholatas han anunciado que presentarán su renuncia o licencia a los cargos que ocupan, y si ella hará lo mismo, Sheinbaum pidió no comer ansias y reiteró que será hasta el lunes cuando fije una postura.

La jefa de Gobierno puede solicitar licencia temporal hasta por 60 días naturales, la cual debe ser autorizada por el Congreso local, mientras tanto el titular de la Secretaría de Gobierno deberá asumir el cargo. Hoy ese espacio lo ocupa Martí Batres.

Claudia Sheinbaum aseguró que todas las obras a las que se comprometió se van a terminar y se seguirán realizando recorridos en la capital para entregar trabajos y avances, incluyendo la Línea 12 del Metro.

"Se van a terminar, todas [las obras] se van a terminar. Ya veremos, no coman ansias. No tienen nada que preocuparse los habitantes de la Ciudad, porque hay equipo", afirmó.

Comentó que no llevará alguna propuesta al Consejo Nacional de Morena, el cual se llevará a cabo este domingo, para definir el método para elegir el candidato a la Presidencia de la República.

"Yo soy muy disciplinaria, a mí no me gusta estar dando información previa porque creo que se lo debemos a los militantes de Morena, y en general al pueblo de México, que seamos respetuosos de las normas, y el domingo ustedes se van a enterar exactamente de cuál es la propuesta que va ser puesta a consideración del Consejo Nacional de Morena, ahí van a tener ustedes toda la información, y el lunes voy a dar un posicionamiento formal", indicó la jefa de Gobierno.