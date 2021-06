Tabaquismo daña vidas, a las finanzas públicas y al ambiente: SHCP

El tabaquismo no sólo tiene un impacto económico para las finanzas públicas del país, sino también en pérdidas de vidas humanas, para el medio ambiente, las mascotas y el patrimonio cultural, advirtieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y autoridades del sector Salud.

El titular SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, informó que el tabaquismo tiene un costo por pérdidas de vidas humanas de 75 mil millones de pesos.

Hay alrededor de 5 mil 500 personas con enfermedades atribuibles al tabaquismo, lo que tiene un costo para el sector salud de 9 mil millones de pesos, enfatizó.

Durante el evento de entrega de reconocimiento y develación de placa del Palacio Nacional, como espacio libre de humo de tabaco, expresó que no es el único costo que se tiene por esta adicción.

La directora general de la Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y Conservaduría de Palacio Nacional, Adriana Castillo Román, advirtió que el tabaquismo daña el patrimonio cultural.

El Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky, afirmó que desde la planta sembrada, el tabaco puede causar enfermedad para los agricultores.

Destacó lo impresionante que ha sucedido con lo nunca antes visto, de muertes súbitas por sobredosis de nicotina con los vapeadores que provocan una neumonía fulminante.

Acusó que la industria tabacalera hace creer que existen cigarrillos ligth o de lechuga que según no tienen un efecto invasivo, que no es verdad.

Lamentó que los más afectados con estas nuevas formas del tabaquismo sean los jóvenes, que en las universidades intensifican su adicción, donde dejan una huella.

Señaló que el tabaco ya no sólo afecta al que lo consume y al que lo respira, sino también de forma terciaria en donde se deja impregnado en los autos y paredes de las habitaciones, como lo muestran las paredes en las que se han encontrado elementos cancerígenos.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el tabaco invariablemente es un veneno tóxico y un negocio lucrativo.