Taboada afirma que acusaciones en su contra son un "montaje chafa"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aseguró que los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de su testigo protegido por posibles irregularidades en la reconstrucción del edificio de la alcaldía son un "montaje chafa".

En entrevista, sostuvo que lo dicho por el empresario Dionisio ´N´, testigo protegido y desarrollador del conjunto habitacional City Towers, es falso y no se sostiene en el tiempo. Además, aseguró que la reconstrucción del edificio de la alcaldía pasó por una licitación pública nacional.

"Tan mal está su montaje, tan chafa le hicieron su guión que ni siquiera coinciden las fechas en donde se iniciaron los trabajos del edificio. Inclusive él dice que yo le marco y que después... insisto, un montaje chafa, un guion chafa, un guión mal hecho que ni siquiera le pusieron atención a las fechas", apuntó.



Afirma que reconstrucción de edificio se licitó

En este sentido, aseguró que esto sigue siendo una campaña para desprestigiarlo políticamente, y recalcó que la difusión de este video, como ya lo había denunciado hace unos días, constituye un delito que está cometiendo la Fiscalía y su vocero.

El alcalde panista indicó que acreditará que no coinciden las fechas ni los montos dados a conocer por Dionisio "N", y recalcó que la reconstrucción del edificio de la alcaldía pasó por un proceso de licitación pública nacional.

"Lo voy a acreditar, insisto, lo que pasa es que lo obligan a decir y sostener algo porque este empresario no desarrolló ningún departamento más en mi administración y ahora quiso involucrarme porque así se lo pidieron, para salvarlo de un documento que él presentó que erra irregular, esa es la realidad. Todo esto lo voy a acreditar", subrayó.

Santiago Taboada volvió a mencionar que este "es un montaje muy chafa", que él no tiene nada que ocultar y que no está amparado porque no tiene miedo.

"No tengo miedo, aquí estoy, ya se los he dicho: ´aquí los espero´, yo les doblo la apuesta, aquí estoy y estoy haciendo bien mi trabajo", apuntó.

Precisó que en el edificio de la alcaldía, el cual es mencionado por el testigo protegido, se encuentra el área de Blindar BJ y de participación ciudadana "en las que logramos hacer algo de muchísima calidad, en los tiempos y momentos que marcaba la ley, y sobre todo, negando completamente esta intervención de la que él habla".