Taibo II califica de "hocicón" al director de editorial Penguin

El director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, dijo ayer sábado en un evento público en la alcaldía Iztapalapa que el frío "está que pela" pero "todo se debe a una ola de aire frío que viene de los que andan en bodas en otras partes del país" y que "una vez resuelto ese pequeño problema", el funcionario pudo hablar de otro tema que le interesaba las demoras en los aeropuertos: "en estos momentos odio dos cosas en este país con particular intensidad: las pinches sillas de los aeropuertos que no te dejan apoyar la columna y al director de Penguin Random House que es un hocicón".

Lo anterior lo señaló el funcionario durante una más de las presentaciones del "La batalla por Tenochtitlán" del historiador Pedro Salmerón, celebrada en el marco de la Feria del Libro Zócalo Cerca de Ti en la Macroplaza Cuitláhuac de la alcaldía Iztapalapa, organizada por la Brigada para Leer en Libertad y el gobierno de la Ciudad de México.

Antes de comenzar la conversación con Pedro Salmerón y a cuento del aire frío que corría esta noche sin nubes y cielo limpio, Taibo señaló el asunto de la "ola de aire frío que viene de los que andan en bodas en otras partes del país", o más allá del país, en el país hermano de Guatemala.

Y luego, luego de contar de su viaje a Acapulco donde en un día tuvieron tres presentaciones en distintos espacios con "maestros del movimiento, sindicalistas, telefonistas y estudiantes muy muy muy muy muy chispas de escuelas secundarias técnicas", entre otros lectores, contó que el vuelo de regreso a México traía una demora de tres horas, cosa que ya le había ocurrido en Monterrey, hace unos días; y fue ahí donde habló de sus malestares.

"Esta es la segunda vez que las aerolíneas mexicanas me hacen tremenda chingadera porque pocos días antes, el vuelo del que regresábamos de una operación también exhaustiva en Monterrey, de 7 intervenciones en hospitales, regalando 21 para el 21, este el vuelo nos dio 2 horas y media de retraso a la ida y 3 horas de retraso en la noche.

Entonces en estos momentos odio dos cosas en este país con particular intensidad: las pinches sillas de los aeropuertos que no te dejan apoyar la columna y al director de Penguin Random House que es un hocicón", dijo el funcionario.

El jueves pasado, al recibir el Premio Caniem al Gremio Editorial 2021, Roberto Banchik, director general de Penguin Random House para México, Centroamérica y Estados Unidos, criticó en su discurso algunas de las acciones e inacciones del gobierno mexicano ante la industria editorial mexicana, en especial al señalar que durante la pandemia la piratería se ha extendido como hierba miela.

Dijo que la piratería es física y virtual, y justo en la virtual fue donde cuestionó no sólo la nula ayuda para enfrentar a la piratería por parte del Estado mexicano, sino peor aún, dijo, que sea el mismo Gobierno el que "también se apropia o pretende apropiarse de contenido protegido por contratos y el derecho de autor pasando por alto el estado de derecho".

Aunque sin señalarlo, la referencia era a la nueva Ley General de Bibliotecas que estipula a los editores del país a la entrega de los contenidos editoriales digitales para las bibliotecas públicas mexicanas, pero quizás también aplicable a otros proyectos "populares" que encabeza el director del FCE.

Banchik aseguró que "como industria debemos tomar partido en la defensa de nuestras libertades y no callar ante el avance de la mentira, la intolerancia la difamación y la censura. No sobreviviremos si callamos y con nuestro silencio lo permitimos", agregó: "somos una industria por definición pensante, de vanguardia, promotora de la lectura para el libre pensamiento, del pensamiento crítico y del pensamiento lúdico. También hagamos todo por enfrentar y detener los embates en contra de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y libertad de publicación".

Durante la misma presentación de anoche, al hablar de la investigación realizada para "La batalla por Tenochtitlán", el historiador Pedro Salmerón recordó su pasó por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), aunque sin mencionarlo.

"Estuve yo durante unos meses al frente de un Instituto que debía coordinar la discusión de alto nivel sobre las conmemoraciones en este país, y la discusión histórica en general sobre temas pendientes; encontré otras cosas, que hay sectores importantes del país que no están listos para la discusión histórica que son reacios a la discusión y que hicieron todo lo posible porque yo no estuviera en ese cargo", señaló Salmerón quien dijo que cuando se quedó sin trabajo pudo escribir este libro que le publicó el Fondo de Cultura Económica y que presentaron anoche en la alcaldía Iztapalapa gracias a la Brigada para Leer en Libertad.