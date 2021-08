"´Tajante´ renovación en el INE y el TEPJF"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la iniciativa de reforma electoral que presentará al Congreso de la Unión incluirá una renovación tajante de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Cambio completo de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud", dijo.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que los consejeros y los magistrados electorales no están a la altura de las circunstancias, no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo.

Luego de que TEPJF retiró diputaciones a la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte Morena, el presidente López Obrador dijo que tanto el INE como el tribunal electoral están muy mal.

"Entonces, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos este compromiso, si luchamos durante años para hacer valer la democracia cómo es que llegamos y dejamos lo mismo", insistió.

Acusó que el tribunal está al servicio de la "partidocracia, de los que los pusieron", ya que ni siquiera dependen del Poder Judicial porque "es una pantalla".

"No es el Poder Judicial, cuando se generó la polémica [de quién presidía el tribunal], a mí me explicaron de que no tienen que ver los ministros [de la Corte] ni el Consejo de la Judicatura, los partidos crearon este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses, entonces son autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran... entonces eso hay que cambiar", opinó.

Asimismo, el presidente López Obrador criticó que ahora sus adversarios no quieren la revocación de mandato porque dicen que malévolamente está pensando en reelección y si la gana saldrá fortalecido y se va a reelegir.

"Si la gente dice que quiere que yo me quede, entonces malévolamente estoy pensando en la reelección, voy a salir fortalecido y me voy a reelegir, qué no vieron una foto que publicó ayer Joaquín López-Dóriga donde ya estoy chocheando. ¡Cómo voy a estar pensando en la reelección!, Primero por mis principios y mis ideales, no soy como ellos, el conservadurismo autoritario, fascistoide, de todos lados", dijo.