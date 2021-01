Tamaulipas exige investigar el documento apócrifo sobre apagón

El gobierno de la entidad señaló que está firme en la exigencia de esclarecer ante las instancias correspondientes, quién elaboró el documento apócrifo con el cual pretendieron engañar, en el caso del apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que afectó a 10 millones de usuarios.

En rueda de prensa en Ciudad Victoria, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca narró el seguimiento que hizo de la situación y reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR). "Para que se investigue quién llevó ese documento apócrifo en el cual quisieron o pretendieron justificar y engañar al pueblo de México diciendo que Tamaulipas había avalado que se había suscitado un incendio con una firma que no era la real", expresó.

El mandatario señaló que cuando vio la rueda de prensa virtual se comunicó con el coordinador general de Protección Civil en Tamaulipas, Pedro Granados, a quien le había encargado el tema, y le reclamó sobre el supuesto documento, el cual, refirió, no salió de la dependencia estatal

Cabeza de Vaca puntualizó que después de las primeras investigaciones resultó que se había presentado un documento apócrifo, con una firma falsa donde relataban supuestos hechos que nunca sucedieron.

"Primero, Protección Civil del Estado no participó en ese supuesto incendio, porque también se verificó con el C-4, con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado; segundo, no hubo tal llamada al 911 para denunciar el incendio, y tercero, que el documento era falso", puntualizó

Reveló que también llamó a la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nalhe, a quien le explicó la situación y ella le respondió que se debía hacer la investigación correspondiente.

El gobernador relató que la siguiente llamada la hizo al director de la CFE, Manuel Bartlett, a quien, dijo, conoce bien desde que fueron ambos senadores.

En su conversación, el mandatario estatal explicó al funcionario federal la falsedad del documento que presentó, "pues ese documento es apócrifo, no es del Gobierno del Estado, alguien les tomó el pelo".

La respuesta que recibió fue: "Bueno, al final nosotros haremos nuestro dictamen, no importa si es apócrifo o no".

Sobre la relevancia de este caso, el gobernador de Tamaulipas afirmó que se cometió un delito que ya se investiga.