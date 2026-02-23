Tamaulipas registró 36 bloqueos tras la muerte de "El Mencho"

CIUDAD VICTORIA

, Tamps., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El gobernadordetalló que fueron 36 los hechos delictivos del domingo, referentes a

de comunicación, de los cuales, 9 están relacionados a bloqueos con autotransporte, y en 5 de ellos se prendió fuego a los vehículos.Al concluir hoy un evento en, el mandatario tamaulipeco dijo que estas situaciones se registraron en, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando.Afirmó que el, junto con las, actuó de manera inmediata, profesional y coordinada lo que permitió que no se registraron pérdidas humanas, se despejaron los puntos afectados, se mantuvo el control territorial y se recuperó la normalidad.Al referirse a los acontecimientos expresó que desde lase actuó de manera coordinada con las, con prontitud y eficacia paray proteger a la población."A lasnosotros ya estábamos, para las nueve de la mañana, de lo que estaba aconteciendo en nuestra entidad y que después también comenzamos en un inicio a saber qué estaba sucediendo en otras entidades", relató Villarreal.¿Ya se encuentra enesta situación?"Absolutamente, desde ayer en la tarde ya no había ninguna condición; se estuvo muy pendiente a través de los sistemas de vigilancia de las cámaras deen el operativo en que se refuerza la presencia en coordinación con el Ejército, lay la Guardia Estatal, con mayor presencia en los polígonos y desplazamientos", respondió.Dijo que a partir de entonces todo se mantuvo ya en una, "también es así, que elque estuvimos haciendo todavía ya entrada la noche y hoy en la madrugada pues se mantuvo la indicación de que pudiéramos continuar nuestras vidas en forma normal en nuestra entidad", añadió.Destacó que un hecho de esta magnitud representa un paso en la, responde al compromiso y liderazgo de la presidentade proteger a las familias mexicanas y avanzar con firmeza en lay en la consolidación de instituciones fuertes y confiables."Ense ha demostrado que se puede gobernar con orden, con inteligencia y con sensibilidad; que se puede actuar con firmeza para, sin perder la eficacia y el enfoque humanista que distingue a la", expresó.