Tapalpa mantiene suspensión de actividades escolares por seguridad

TAPALPA, Jal., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Aunque el

desactivó el Código Rojo tras la violencia y bloqueos por el operativo contra "

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

", las clases presenciales en Tapalpa, Jalisco, se reanudarán hasta el próximo lunes.Anoche, elde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que lase mantendrá unos días más.Por lo que losde la localidad, se constató en un recorrido realizado este miércoles por EL UNIVERSAL en la Secundaria Técnica número 10 y la Escuela Primaria "María Emma G. De Bracamontes 373"."Aquí hubo unde que, entonces", señaló elde dicho centro educativo que labora en turno matutino y vespertino.En el tercer día después deldel, "", lasigue retomando sus actividadesSe observan másy mayory personas en las calles durante el día.Sin embargo, al caer la noche, lasy losofrecen servicio hasta las 10 de la noche.