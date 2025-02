El dilema entre estudios y emprendimiento: ¿Quién gana más?

Recientemente, un video compartido en la red social TikTok muestra una breve entrevista entre un taquero y una universitaria que no ha tardado en convertirse en viral. Fue publicado por Diego Chamorro a través de su cuenta @elfresadebarrio y bajo el título "¿Quién gana más?" dejando a muchos internautas sorprendidos y algunos que se animaron también a comentar.

El video en cuestión muestra dos ópticas en el camino de la búsqueda laboral y de la obtención del dinero. Es por eso que, tanto el taquero como la universitaria dan a conocer los beneficios de estas decisiones de vida, además de hacer referencia a las posibilidades de progreso que una carrera universitaria o un emprendimiento pueden significar.

En cuanto al acceso laboral, la universitaria afirmó que "los estudios abren muchas puertas" y ofrecen "un catálogo más grande en las áreas en las que puedes trabajar". La joven defendió los estudios como una gran ventaja para garantizar el éxito laboral, sembrando así una de las partes del debate. Por su parte, el taquero hizo referencia al tiempo que se demora en culminar los estudios y ganar experiencia en alguna empresa, comparándolo con un emprendimiento que "desde los 12 o 13 años puede emprender" y "con que sepas las tablas, leer y escribir, con eso basta".

El video tuvo una gran repercusión, sobre todo cuando los entrevistados fueron consultados sobre el dinero que puede ganar una persona que ha estudiado y alguien que se ha enfocado en un emprendimiento. La universitaria señaló que un licenciado puede ganar entre 20 o 25 mil pesos al mes, mientras que el hombre sentenció: "mi primo, el más jodido, gana eso en un fin de semana".

El debate viralizado ha generado comentarios de todo tipo como "Un estudiante se prepara para ser empleado... un comerciante se vuelve jefe", "No es lo mismo ser inteligente en la escuela que ser inteligente en la vida", "Cuenta la leyenda que la muchacha le pidió trabajo al don", "Emprender NO es fácil", "Yo no fui a la universidad, pero mis empleados si fueron" y "Lo de comerciante es pura suerte por el primer negocio siempre lo hacen mal".