Tardan hasta 8 horas por una incapacidad

Con poco más de 7 mil contagios activos de Covid-19, usuarios del IMSS y el ISSSTE deben esperar largas filas y ocho o más horas para lograr obtener una incapacidad.

Baja California Sur mantiene un promedio de entre 500 y hasta cerca de mil nuevos contagios diarios desde hace dos semanas, lo que ha llevado a aglomeraciones tanto en los circuitos para toma de pruebas de la Secretaría de Salud estatal como en las filas de espera para incapacidades.

Las autoridades han improvisado carpas, e incluso el cierre de vialidades para atender a la gente.

Este martes, la afluencia ha sido relativamente algo menor que la semana pasada; aun así, María Camacho tuvo que esperar ocho horas en el Hospital del ISSSTE en La Paz para que le hicieran la prueba y luego lograr su incapacidad.

Su marido dio positivo hace unos días, pero ella no tuvo síntomas hasta hoy. Es profesora de nivel básico y supuso que también estaría contagiada, pero decidió presentarse ya con síntomas. Así fue la recomendación también del médico. Lo que no contaba era que incluso en el viacrucis que representó la espera, con una temperatura de 14 grados en el ambiente, también incluyera una "caída del sistema".

"Nos dicen que ayer también se cayó el sistema y tardó una hora y media en restablecerse. Imagínese, yo no he ni desayunado y son las cuatro de la tarde. No es tanta la fila hoy. Hace unos días vimos en las noticias que sí, pero el problema es que el trámite es muy tardado. No entiendo por qué", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Advierte de otro problema que se repite en varias partes del país: que pacientes contagiados y sospechosos hacen fila juntos.

Ante las quejas de usuarios, la delegación del ISSSTE en BCS informó que luego del periodo vacacional, personal médico y administrativo resultó contagiado y la carga de trabajo se elevó. Refirieron que sólo adscrito al Hospital General del ISSSTE en La Paz resultaron 50 contagiados.

En el IMSS, el delegado en BCS, José Luis Ahuja Navarro, reconoció que se han visto rebasados.