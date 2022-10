Tatiana Clouthier cuestiona el trabajo periodístico de López-Dóriga

Tatiana Clouthier, quien renunció este jueves a la titularidad de la Secretaría de Economía, cuestionó la labor periodística de Joaquín López-Dóriga a través de Twitter, luego de que éste publicara una fotografía de la exfuncionaria en la sala de espera de un aeropuerto, con la leyenda "El retrato de la renuncia: la soledad. Ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa".

A lo anterior, el comunicador contestó con explicaciones sobre dicho tuit, además de que señaló los errores en la redacción de Clouthier, a pesar de que él mismo cometió después un error de dedo.

La publicación original de López-Dóriga, donde sugiere que Clouthier se encontraba sola, fue respondido por ella con la afirmación de que efectivamente suele viajar por su cuenta y con la aclaración de que no se dirigía a su natal Sinaloa, sino hacia la ciudad donde radica: Monterrey.

Frente a este dato que aparentemente no habría sido verificado por "el teacher", Clouthier cuestionó su trabajo como periodista: "(¿)Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa?".

También Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística de México, se sumó a la polémica al aseverar que el tiempo de López-Dóriga "ya pasó" y acusar que "se prostituye al que le pague la mejor factura".

¿Qué contestó Joaquín López-Dóriga?

López-Dóriga no se quedó callado; en su respuesta escribió: "No tengo idea de cómo viaja, ni tengo nada con usted, y lo sabe. Dice que me 'pagan para molestarla'. Me lo hubiera dicho en alguna de las entrevistas que le hice en menos de un mes y que tanto agradeció".

Para concluir, esgrimió un comentario sobre la redacción de Clouthier, a modo de respuesta al cuestionamiento sobre su labor periodística: "Por cierto, cuidado con los acentos. Saludos y bien (sic) viaje". Y es que, de seguirse las reglas de acentuación que se hallan en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) de la Real Academia Española (RAE), al tuit de la exsecretaria de Economía le faltarían 4 tildes y le sobraría una.

Es por esto que algunos tuiteros atacaron a López -Dóriga.

A ver @tatclouthier No tengo idea de cómo viaja,ni "tengo nada" con usted",y lo sabe. Dice que me "pagan para molestarla".Me lo hubiera dicho en alguna de las entrevistas que le hice en menos de un mes y que tanto agradeció.Por cierto, cuidado con los acentos.Saludos y bien viaje https://t.co/DBuQoD6tY9 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 6, 2022