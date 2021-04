Tatiana Clouthier rechaza expropiación del Club Campestre

La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, rechazó este martes el decreto que emitió el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, luego de anunciar la expropiación del Club Campestre, en Tijuana, por no pagar servicios.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria aseguró que las deudas tributarias no ameritan una expropiación, por lo que mostró su inconformidad en la red social.

Este martes por la mañana fue publicado en un medio de Baja California un decreto de utilidad pública para la expropiación del Club Campestre. Anteriormente, Bonilla Valdez había advertido que expropiaría el predio del Club tras acusarlo de no pagar servicios y argumentar que el área verde de ese terreno es un pulmón de la ciudad al que deben tener acceso todos.

Esta medida, argumenta, se basa en el artículo 4 de la Constitución Mexicana que -entre otras cosas- establece: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Actualmente, el Club Campestre cuenta con tres amparos que impiden desposeer el inmueble y llevar a cabo la ocupación física, modificar o manipular el sistema registral.