Taxis concesionados entran a Uber sin perder independencia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-

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dieron a conocer una alianza que marca un punto de inflexión en la movilidad urbana, por primera vez, los usuarios depodrán solicitar un taxi concesionado directamente desde la aplicación, bajo un modelo que respeta la naturaleza del taxi comoregulado.Esta alianzala integración de los taxistas a la plataforma deSe trata de unaen la que la demanda generada en la aplicación es atendida a través de la tecnología dey las organizaciones de taxistas, manteniendo suy su carácter concesionado.Este modelo permite combinar la demanda encon la capacidad instalada del taxi en la ciudad, sin desdibujar su estructura ni su"Esta alianza es única porque permite a los usuarios desolicitar un taxi desde la app, pero los taxistasde"Es unaque respeta nuestray fortalece al taxi como", declaró Erasto Vásquez, vocero y representante deLa alianza es resultado de un proceso de más dede trabajo entre elorganizado y, en el que se diseñó unque reconoce las particularidades del taxi concesionado y su papel dentro del sistema de movilidad.La alianza fue posible gracias al desarrollo tecnológico de, proveedor de tecnología y conector entre las flotas de taxi establecidas y la demanda de movilidad deA través de unacontrolada por la flota, los operadores pueden participar en nuevos canales de viajes mientras mantienen suSe estima que los conductores de taxi conectados aa través de la tecnología depueden recibir hasta un 20% más de viajes.A partir de esta integración, los taxistas podrán recibir solicitudes tanto de sus canales tradicionales como: sitios, bases, centrales telefónicos, WhatsApp y otras herramientas digitales propias, así como de la demanda generada a través de, reduciendo tiempos de espera, evitando viajes perdidos, incrementando los ingresos del taxista y mejorando la experiencia del usuario.Ante laeste tipo de modelos resulta clave para ofrecer unay segura.