Taxista creativo eleva calidad de su servicio

Para poder adaptarse a los tiempos de una pandemia que parece no dar tregua, la gente ha tenido que ingeniárselas. Por ejemplo, en tierras veracruzanas, Claudio Esteban Baques Tovar, taxista desde hace seis años, tuvo un par de ideas sobre su oficio que le permitieron seguir laborando a pesar del acecho de la tercera ola de la enfermedad.

Claudio afirma que como en todos los rubros, el trabajo cayó de manera dramática en marzo del año pasado luego de la promoción del Quédate en Casa, a fin de evitar contagios por Covid-19. En ese momento no había niños, maestros, ninguna persona en la calle, el pasaje no existía.

"Me quedé en casa como lo sugerían las autoridades, fueron aproximadamente tres meses, pero la necesidad fue más grande que ese deseo, por lo que comencé a idear de qué manera podía seguir brindando el servicio con las medidas de salud pertinentes, tanto para mantener a salvo de contagios al pasaje como a mí, que era lo que ponía nerviosa a mi esposa cuando yo retornara a trabajar", comentó.

Fue así como Claudio se dio a la tarea de elaborar una mampara, hecha de plástico transparente y madera, misma que mantiene separados la parte de atrás del vehículo con la delantera.

No obstante, el pasaje continúa recibiendo aire acondicionado gracias a un ingenioso tubo de PVC que está conectado a la salida del aire y desemboca en la mampara, lo que mantiene fresca el área trasera.

Pero las adecuaciones no pararon ahí; Claudio buscó la forma de agregar comodidades para el pasajero y así hacer que su viaje sea más placentero.

Otro ejemplo fue pensar en la colocación de un dispensador de gel antibacterial, caramelos, cargadores para celular, revistas, un pequeño basurero y un depósito donde el cliente pone el pago del servicio para evitar el contacto mano a mano, o si gusta puede realizarlo a través de transferencia electrónica.

Este concepto ha hecho que el número de servicios se incrementen, ya que la gente al abordar el vehículo se sorprende, se agrada y le da confianza, pues puede observar el cuidado con el que todo se encuentra realizado; la unidad sólo transporta pasajeros en la parte de atrás, tres máximo y no puede subir ninguna persona en el asiento de copiloto.

"Ojalá este concepto lo repliquen más taxistas y hasta lo mejoren, eso ayudaría mucho a la disminución de contagios. En esta tercera ola la gente busca viajar con seguridad y es eso lo que les brindamos, y lo mejor de todo es que las adecuaciones son hechas con puro material reciclado", subrayó Claudio.