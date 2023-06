Téllez, Gálvez y De Hoyos aún no definen si participarán en proceso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Las senadoras Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez dijeron que aún no deciden si participarán en el proceso anunciado esa mañana por la coalición Va Por México para definir a su candidato presidencial.

Lo anterior, debido a detalles del método anunciado por PAN, PRI y PRD, para que se lleve a cabo la selección.

La senadora Lilly Téllez refirió que le pareció adecuada la estrategia anunciada, pero la analizará punto por punto para decidir si participará.

"Ahorita no sé si me voy a inscribir a este método, necesito analizarlo a fondo con un equipo legal. De primera instancia lo veo bien, nada más que necesito, esto es muy serio, a lo que voy entonces, necesito analizarlo a fondo, punto por punto, y con base en ello tomar una decisión", comentó en entrevista.

Detalló que tiene dudas en algunos aspectos de transparencia, y será los que analizará a detalle.

"Algunas cuestiones sobre transparencia, algunas cuestiones legales para evitar que este gobierno, que es tan tramposo, nos inhabilite. Hay muchos puntos finos, el diablo está en los detalles, entonces, quiero analizar a fondo los detalles", aseveró.

Dijo que aún no hay día para definir, pero será en esta semana, porque está "en pleno análisis, pero pronto voy a decidir".

"Voy a analizarlo con mi equipo para ir con un buen blindaje, frente a un gobierno que es muy tramposo", afirmó.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que en las próximas horas decidirá si participa o no en el proceso interno de la alianza opositora rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, pero adelantó que "habrá sorpresas".

Entrevistada al término de la reunión en la que la coalición Va por México anunció oficialmente el método para la definición de la candidatura, la legisladora de Acción Nacional explicó que su único pero es que no se contempla la utilización de medios digitales para la consulta a la ciudadanía.

"Sí creo que una manera de abaratar esto es que podamos hacerlo a través de redes, a través de la tecnología, para evitar que tengamos que tener centros de votación y llevar gente. El distrito del que yo soy originaria, hay gente que vive a 50 kilómetros. Entonces si te da la firma porque fue al mercado un domingo y salió a votar, a lo mejor no baja, pero hay maneras digitales de lograrlo", planteó.

Xóchitl Gálvez aclaró que su eventual aspiración de ser candidata presidencial no la inhabilita para, en su defecto, ser abanderada de la alianza a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"No está excluida una cosa de la otra y nadie me va a sacar. Yo tomaré la decisión. Va a haber una sorpresa interesante. Soy mujer de sorpresas", anticipó.

Gustavo de Hoyos anunciará el 3 de julio si participa con Va Por México

El empresario Gustavo de Hoyos anunció que aún no decide si participará en el proceso anunciado hoy por la coalición Va Por México para elegir a su candidato presidencial.

Y dijo que analizará la sustentabilidad jurídica, es decir, que vaya acorde con la legislación electoral en vigor; y dará a conocer su decisión el próximo 3 de julio.

"Estimaré con responsabilidad, la viabilidad para los participantes de origen extrapartidario, como es mi caso, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso referido, especialmente por cuanto se refiere a las 150 mil adhesiones digitales requeridas para acceder a la segunda etapa", explicó.

Asimismo, señaló que reflexionará "acerca de las distintas alternativas para participar en la elección presidencial de 2024".

En ese sentido, dijo que valorará si el proceso coadyuva a "la deseable integración de otras formaciones políticas en el Frente amplio opositor que se conformará".

"Dejo testimonio de mi determinación para empeñar el mayor esfuerzo en la apertura de espacios reales de participación a los ciudadanos sin filiación partidista, y de mi decisión de trabajar desde ahora en favor de la alternancia democrática en 2024, para construir en concordia y con visión de futuro, un México ganador para todas y todos", subrayó De Hoyos.