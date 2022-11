Téllez hace preguntas a AMLO tras críticas a quienes van a misa

A-AA+

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes asistirán a la marcha "El INE no se toca" y a quienes están en contra de su propuesta de reforma electoral.

En el Salón Tesorería, López Obrador acusó que "son muy hipócritas", "corruptos" y "rateros" quienes están en contra de la reforma electoral, además señaló que aunque vayan a misa los domingos "no le tienen amor al pueblo" y también son "racistas" y "clasistas".

"Pues que no se deje engañar la gente, que a gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo.

"Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, pues, que se sepa bien.

"Y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniendo ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes", expresó López Obrador.

---¿Por qué nos detesta a los católicos?: Lilly Téllez a AMLO

Tras las críticas de López Obrador a los asistentes a la marcha para defender al INE, convocada para este domingo 13 de noviembre, la senadora Lilly Téllez le mandó un mensaje.

"¿Por qué nos detesta a los católicos?", cuestionó la senadora de Acción Nacional.

"¿Por qué le molesta que vayamos a misa y a la marcha por la democracia?", agregó la legisladora de Sonora.