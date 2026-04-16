Temporada de calor 2026: ¿cómo evitar golpe de calor en niños?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Ante las altas temperaturas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó una ola de calor en la mayor parte del país, alcanzando 40 a 45 grados centígrados en al menos nueve estados.

Conagua pronóstico ola de calor 2026

Durante esta época del año, el calor extremo suele dejar estragos en la salud de niños y adultos mayores, pues son susceptibles a padecer un golpe de calor. Por este motivo, a continuación te damos consejos clave para proteger a los pequeños.

UNICEF consejos para evitar golpe de calor en niños

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la UNICEF, debido al cambio climático, las olas de calor son cada vez más largas, frecuentes e intensas y por ello, proteger a la familia ante el calor extremo es primordial para evitar daños en la salud.

Hidratación frecuente: Ofrece agua constantemente, incluso si no la piden, para evitar la deshidratación. No olvides poner una botella de agua en su mochila de la escuela.

Evita el sol directo: Limite las actividades al aire libre durante las horas donde hay más Sol (11:00 a 16:00 horas).

Vestimenta adecuada: Opta por el uso de ropa ligera, holgada y de colores claros para reflejar la luz solar.

Protección solar: Aplique protector solar FPS 30+ cada dos horas y fomenta el uso de gorra o sombrero si sale durante el día.

Ambientes frescos: Trata de mantener la casa ventilada, recuerda que si usas ventiladores o aire acondicionado mantén a tu pequeño alejado del aire directo.

No dejar en el auto: Nunca se debe dejar a los niños solos en un auto estacionado, ni por un minuto, ya que la temperatura al interior sube rápidamente.

Un golpe de calor se produce cuando la regulación de la temperatura corporal falla, mientras que la temperatura interna se eleva a niveles peligrosos, es potencialmente grave e incluso, puede llegar a ser mortal si no es atendido por personal de salud.

Algunos de los signos de alerta que presenta son los siguientes:

Dolor de cabeza

Desorientación

Pulso rápido

Piel seca y caliente (sin sudoración)

Náusea

Pérdida de conocimiento.