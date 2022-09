Tenemos que darle una sacudida a México: Dante Delgado

A-AA+

Aunque muchos piensan que no hay oposición en el país frente a las ocurrencias mañaneras de un Presidente que cree que tiene coptadas todas las voluntades, la verdad es que se equivocan, tenemos que darle una "sacudida a México" y para ello está Movimiento Ciudadano (MC), advirtió el senador Dante Delgado.

"Pero para ello, tenemos que contar con la concurrencia de todos los sectores sociales de México", declaró. Al encabezar el llamado Picnic Naranja que convocó a militantes y simpatizantes en este puerto de Yucatán, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano destacó el trabajo de la exgobernadora Ivonne Ortega, hoy diputada federal en la Cámara de Diputados, y de Vida Gómez desde el Congreso de Yucatán, al respaldar las causas ciudadanas, resaltó el esfuerzo de la bancada naranja en el Congreso de la Unión para combatir el intento de militarizar al país.

"La lucha que estamos emprendiendo es en condiciones de profunda inequidad, pero cuando hay garantes en la sociedad, cuando hay hombres y mujeres que tienen una trayectoria de vida en sus comunidades es posible hacer una transformación", acotó.

Ortega Pacheco coincidió en la relevancia de la batalla emprendida por Movimiento Ciudadano desde las cámaras de Diputados y de Senadores para detener la militarización del país, no menos importante que la lucha por mejorar las condiciones económicas de las familias mexicanas ante la inflación. "¿Qué es la inflación? ¿Cuánto costaba un kilo de frijol, un kilo de tortillas en 2018 y cuánto cuesta ahora? Los precios han aumentado al doble o más, millones de familias no pueden comer ni siquiera frijol y tortillas. Eso es la inflación, y desde la bancada naranja estamos levantando la voz para decirlo y para proponer acciones que ayuden a la gente", aseguró la exmandataria estatal.

"Somos una voz diferente que dice las cosas como son en cualquier escenario, por eso a menudo los del bloque oficial nos excluyen: nos tienen miedo", advirtió. En el Picnic Naranja, organizado por MC en Telchac Puerto, se habló de lo que está haciendo el partido, y se presentaron varios grupos musicales, así como Yuawi con su famoso "NaNaNaNaNa".

Los dirigentes y legisladores invitados se sumaron al concierto encabezado por Delgado, cuyo equipo ganó en el reto de voleibol playero.