"Tenemos una población muy vulnerable", dice Sheinbaum ante Covid-19

Ante el incremento de casos conrmados de Covid-19 en la Ciudad de México y los 4 mil 106 fallecimientos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que en la capital del país hay población muy vulnerable.

"Tenemos una población muy, muy vulnerable por estas circunstancias y al mismo tiempo un sistema de salud que en los últimos cuatro meses creció de una manera muy importante, pero el sistema de salud, no es un secreto, fue desmantelándose", dijo.

Destacó que las proyecciones que hizo la Agencia Digital de Innovación Pública, respecto a los casos de Covid-19, el modelo ha funcionado.

"Hasta ahora así es, no quiere decir que en los siguientes días pueda sobrepasarse, pero fue un modelo que se trabajó desde principios del mes marzo. En general no se ha sobrepasado, lo que estamos esperando en los siguientes días es que pueda haber una disminución, particularmente en los hospitalizados no intubados", comentó.