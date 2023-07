"Tengo fe en que mi hija va a aparecer": mamá de María Fernanda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- "Tengo fe en que mi hija va a aparecer", son las palabras de Carolina Castañeda, madre de la joven mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, quien está desaparecida desde el pasado 22 de julio en Berlín, Alemania.

La joven de 24 años de edad, que estudió Comunicaciones y Medios Digitales en el Tecnológico de Monterrey en Querétaro, fue vista por última ese día, cuando salió de su departamento en Büchnerweg y ya no regresó.

Sus padres, Carolina Castañeda y Javier Sánchez, viajaron hasta Berlín el pasado lunes en busca de su única hija, quien se encontraba estudiando su maestría desde hace cuatro meses.

"María vino a Berlín a estudiar su maestría, ella estudio la carrera de Comunicaciones y Medios Digitales y bueno estudio en el TEC ahí en Querétaro y se vino acá a Berlín a estudiar 4 meses; todos los días nos hablábamos y los últimos mensajes que ella nos respondió fueron hasta el sábado en la mañana, pero ya después no obtuvimos respuesta. Nosotros como sus padres nos quedaremos en Berlín hasta que la encontremos", dijo Carolina en entrevista para EL UNIVERSAL.

El caso de María Fernanda ha trascendido fronteras después de que sus familiares y amigos se encargaran darle difusión a través de redes sociales en donde han creado una cuenta en Instagram @Find_Maffy_Berlin (Encuentra a Maffy, el apodo con el que la conocen) en la que comparten los comunicados e informaciones que van surgiendo. Allí, describen a María Fernanda como una joven que ama cantar y practicar yoga.

Al movimiento se han sumado amigos y colectivos feministas como: Sor Juanas- Berlín y Niunamenosnbg, quienes han salido a las calles de Berlín a repartir flayers en donde se muestran los datos de la joven y una fotografía de ella, así como el número de contacto para quien tenga información sobre su paradero.

"Nosotros estamos en coordinación tanto con la Policía, Embajada y La Universidad donde estudia. Hasta el momento se están coordinando entre ellas en Berlín donde tienen comunicación abierta y están siguiendo procesos internos que no nos han dicho en qué consisten, aunque nosotros por nuestra parte también nos acercamos y hemos buscado el apoyo de toda persona, asociación o autoridad que se quiera y pueda sumar para encontrarla, hasta el momento amigos y voluntarios se han sumado a la búsqueda", comentó su madre.

Hasta el momento las fuerzas de seguridad indican que la joven abandonó su apartamento en la calle Büchnerweg, en el distrito berlinés de Treptow-Köpenick, sin embargo, este hecho ha dejado un mar de dudas sobre lo ocurrido debido a que la joven dejó su teléfono celular y su laptop abierta en su departamento sin dejar huella sobre su ubicación.

"María extrañaba algunas cosas que tenía en México y en otro país es difícil de tener, como es la comida o la familia, pero realmente no sabemos los motivos que ella haya tenido para salir de su apartamento, son de las cosas que siguen siendo un misterio", aseguró.

Lo anterior luego de que el Departamento de Investigación Criminal de Berlín informara que María Fernanda "se encuentra en una situación psicológica excepcional", aunque no precisó algún padecimiento de la joven.

Por su parte, la Embajada de México en Alemania indicó que los padres de la estudiante mexicana se reunieron con el embajador Francisco Quiroga, en el equipo de la Embajada de Integrantes de la comunidad mexicana en Berlín en donde están definiendo el curso de acción de búsqueda para dar con el paradero de María Fernanda.

La representación diplomática mexicana también informó haber proporcionado a los padres de familia los servicios de asesoría, traducción, apoyo psicológico, entre otros.

"La autoridad está en coordinación con diferentes instituciones y dependencias para que hagan lo propio en sus áreas de influencia, nosotros cerca del área en donde vive hemos estado preguntando por ella y pegando carteles en donde se puede, realmente las autoridades nos están dando muchas atenciones y eso nos está ayudando a estar más tranquilos, pero hasta el momento todavía no tenemos noticias sobre ella, esperemos que esto acabe porque no es fácil tampoco pasar por esto", finalizó.