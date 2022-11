Tengo la mejor opinión de Zaldívar, va a dejar bien al PJ: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Ante la sucesión de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que tiene "la mejor opinión" del ministro presidente, Arturo Zaldívar.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en el Poder Judicial "se ha avanzado" con el ministro Zaldívar: "Empezando porque él es un hombre recto, el presidente".

"Han habido cambios muy importantes, entonces tengo la mejor opinión del ministro Zaldívar", declaró López Obrador al acusar que hay "estructuras muy viciadas".

El Presidente aseguró que el ministro Zaldívar deja "bien" al Poder Judicial porque no había escuchado en los informes de los presidentes de la SCJN que se hablara o se usara tanto "la palabra corrupción".

"Yo espero que termine bien el ministro Zaldívar. Es una buena persona, es una gente íntegra, pero es un monstruo eso. Va a requerir ahí seguir limpiando, seguir limpiando, limpiando, limpiando, no cansarse de limpiar y hay que limpiar de arriba para abajo, como se limpian las escaleras y no dejar de combatir la corrupción", añadió.

En el Salón Tesorería, López Obrador acusó que a él le tocó padecer al ministro en retiro Mariano Azuela porque "recibió órdenes de Fox para desaforarme, así de manera descarada".