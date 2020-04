"Tengo otro plan para crisis"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este domingo va a presentar un plan económico, pero no será ortodoxo, no va a ser más de lo mismo, porque esto ya cambió y lo recurrente en sexenios anteriores era que ante una crisis, siempre venía un plan con la contratación de deuda.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que ya se rompió el molde neoliberal y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

"Nada de que el llamado a la unidad y el plan para enfrentar la crisis y el apretarse el cinturón, que el pueblo se apriete el cinturón, y ni modo, es un trago amargo pero va a pasar, tú aguanta, mientras unos cuantos se enriquecían con el sufrimiento de la mayoría de la gente, ¡no!, nada de eso", dijo.

Dijo que sabe que están desconcertados, pues muchos preguntan: "¿Dónde está el Presidente?, ¿Dónde está el plan?, el gobierno no reacciona".

Y agregó: "No, claro que reaccionamos, si estamos reaccionando, entre otras cosas, aguantando toda la envestida de la oposición ambiciosa. Imagínense que a la primera que me presentan un proyecto: ´sí como, no´, para que me aplaudan, te lo apruebo", dijo López Obrador.

Recordó que el pasado jueves tuvo una reunión con representantes de los empresarios y ahí les dijo que se van a hacer otras cosas, y les adelantó que no descarta el plan que le llevaron los integrantes de la IP, pero él tiene otra manera de enfrentar esta crisis.

"Ahora tuve una reunión con los representantes de los empresarios y eso les explique, vamos a otra cosa. Y lo entendieron, dije: "no descarto lo que me están planteando, déjenlo ahí, vamos viéndolo, fue muy buena reunión, pero les dije: "nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto, y estamos seguros de que va a funcionar y no descartamos todo lo demás".