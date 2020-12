"Tepito, zona difícil para bajar movilidad"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que la zona de Tepito ha sido una de las más difíciles para reducir la movilidad y contener los casos por Covid-19; no obstante, mencionó que la Secretaría de Gobierno está trabajando con los comerciantes ambulantes de la zona.

"Se sigue hablando con los vendedores de vía pública. Esta es una zona, pues quizá de las más difíciles de la Ciudad, ésta corresponde a toda la colonia Morelos, que hay una parte de Tepito y otra parte de la colonia Morelos hacia Venustiano Carranza, yo diría desde el Mercado de Sonora hacia adelante.

"Es una zona que inclusive hasta en mayo, que estuvimos con un largo semáforo rojo, también tenía mucha movilidad", reconoció.

La mandataria comentó que la reducción de movilidad no se resuelve con la fuerza pública, sino hablando, dialogando, convenciendo a los vendedores y a los que acuden a comprar, por lo que hizo la recomendación para que sólo acuda una persona a realizar las compras, pues, dijo, entiende la situación económica actual.

EL UNIVERSAL informó que en el Barrio Bravo de Tepito los habitantes y comerciantes no le temen al Covid-19, por lo que muchos ignoran los llamados de la policía y personal de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, para que respeten la sana distancia y porten el cubrebocas.

Ante ello, la jefa de Gobierno comentó que la administración capitalina está trabajando con los vendedores de la vía pública, para que se eviten aglomeraciones tal como se registran en esta zona.

En el caso de los espacios donde se venden alcohol y alimentos, Sheinbaum Pardo solicitó el apoyo de las alcaldías para tomar medidas, ya que en el rubro de alimentos sólo está permitida la venta a domicilio y lo que corresponde a la venta de alcohol, su comercialización no está permitida en la vía pública.