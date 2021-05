TEPJF me dio la razón, me reelegiré como diputado federal: Muñoz Ledo

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón en la controversia que interpuso contra la decisión de Morena de marginarlo "de una manera artera" de sus listas de candidatos a la reelección.

"Dijeron que no me había inscrito. Aquí la sentencia dice que nadie se inscribió, incluyendo al propio coordinador de la bancada (...), ya gané, no tengo contendiente, seré diputado federal.

En entrevista, el experimentado político detalló que tendrá que seguir el procedimiento para restablecer su derecho a ser reelecto, "porque en este mundo que vivimos pueden darme palo otra vez, pero no sé por dónde".

Muñoz Ledo señaló que la sentencia del TEPJF establece que "se revoca la decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia, que argumentó que se había vencido el plazo para el registro, y le pide que vayamos al fondo de los argumentos que nosotros esgrimimos, básicamente que en el Artículo 6 del Estatuto del partido se establece que los candidatos tienen que contar con una trayectoria política de lucha en las causas democráticas, que hayan trabajado por el bien de la República".

El expresidente de la Cámara de Diputados dijo que es una Comisión, ahora, en estos momentos, de Deshonor e Injusticia, "pero estamos peleando de cara a la nación.

"Si se atreven (a desacatar la sentencia) va a haber otro problema mayor. Si hay un mínimo de cumplimiento al espíritu y la letra de la sentencia del Tribunal, el que más tiene esas características, soy yo".

Señaló que por eso ha hecho público su currículum y su trayectoria de 1988 a la fecha, "donde está nuestra lucha contra los senadores del gobierno, donde está la interpelación a De la Madrid, mi primera presidencia de la Cámara de Diputados, la primera de oposición en la historia de México; la desacreditación de la figura presidencial con Zedillo, toda una serie de cosas que he hecho".

Muñoz Ledo advirtió que pese a las adversidades que ha enfrentado dentro de Morena, no renunciará al partido, y por el contrario, seguirá dando la lucha por la democracia interna, por lo cual creó el Movimiento Democrático de Morena (Modem), al igual que en su momento fundo el Frente Democrático Nacional dentro del PRI.