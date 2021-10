TEPJF ordena reabrir investigación contra Adrián de la Garza

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE reabrir el caso del excandidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien fue señalado de dar tarjetas durante su campaña con la promesa de un depósito bimestral.

El Tribunal Electoral de Nuevo León consideró que la entrega de las tarjetas no derivó en una irregularidad.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró fundado el agravio presentado por el partido Morena en el cual acusó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por no haber realizado una investigación completa de las infracciones denunciadas contra el excandidato postulado por la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI) - Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adrián de la Garza Santos.

Por unanimidad la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal local y ordenó reabrir la investigación para que la autoridad correspondiente recabe elementos necesarios y emitan una nueva resolución que determine si se confirmará o no la infracción por haber entregado bienes y/o servicios a la ciudadanía durante la campaña electoral.

Morena denunció a Adrián de la Garza Santos y a los partidos de la coalición PRI-PRD que lo postularon, ya que consideró que las entregas de las tarjetas "Por ti mujer fuerte" y "Por ti en compañía" que prometían un depósito bimestral, incurrieron en infracciones en materia de propaganda electoral y uso del financiamiento público.

En el proyecto presentado este miércoles por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, se destacó que la prohibición de entregar bienes o servicios al electorado durante las campañas electorales busca garantizar que el voto de la ciudadanía sea libre –en especial el de aquellas personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad—, así como impedir la comisión de malas prácticas electorales, como la formación de compromisos clientelares.

El proyecto de sentencia aprobado estableció que las autoridades competentes para revisar las denuncias sobre distribución de tarjetas u otros materiales que ofrezcan y/o entreguen beneficios en caso de ganar una determinada candidatura, tienen el deber y la obligación de investigar exhaustivamente los hechos para demostrar si la propaganda electoral de Adrián de la Garza fue válida o formó parte de una estrategia de coacción del voto.