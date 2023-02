TEPJF pide reforma que incorpore los derechos de los pueblos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- Es necesaria una reforma electoral que incorpore los derechos interculturales de los pueblos y comunidades indígenas, señaló el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata.

Durante la firma del convenio entre el TEPJF y la Universidad Autónoma de Chiapas para que estudiantes cursen la Cátedra Justicia Electoral Intercultural, subrayó la importancia de respetar los sistemas normativos de las comunidades, que no se apegan a modelos occidentales.

"Normalmente las reformas electorales no necesariamente responden a los intereses de las personas sino a los intereses de los partidos. Y este es el caso", apuntó.

"Nadie ha puesto sobre la mesa el tema de los derechos interculturales en relación con las elecciones y la manera en que los sistemas normativos internos pueden afectarlas", sostuvo el magistrado.

En conferencia en la Universidad Autónoma de Chiapas, manifestó que la democracia también es la forma más efectiva de visibilizar, proteger y reconocer una realidad de todas las sociedades del mundo: la inclusión, como en el caso de los pueblos y comunidades indígenas en México y en el mundo.

El magistrado expuso que ante la falta y omisión de legislación, la justicia electoral ha tenido que aterrizar los principios de la Constitución para atender estos casos.

Por ello, enfatizó que debemos entender que es derecho de las personas vivir como quieran vivir y no se puede imponer el modo occidental.

Felipe de la Mata señaló que para hacer cumplir la Constitución, como en el caso de la paridad, es necesario un acercamiento con las comunidades y lograr acuerdos, no imposiciones.