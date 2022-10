TEPJF ratifica "calumnia" de líderes de Morena contra diputada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La Sala Especializada del Tribunal Electoral confirmó que el dirigente de Morena, Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández cometieron calumnia contra una diputada federal por llamarla "traidora a la patria".

Sin embargo, la Sala Especializada recordó que ya habían emitido una resolución sobre estos dichos, por lo que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

La denuncia fue interpuesta por "calumnia y violencia política contra las mujeres en razón de género derivado de una campaña que consideró difamatoria a través de una conferencia de prensa, boletín y diversas publicaciones en las redes sociales Facebook y Twitter del dirigente nacional en la que la llaman traidora a la patria, dado que votó contra la reforma eléctrica".

Al respecto, las y los magistrados declararon la inexistencia de violencia política de género, al señalar que no hay evidencia de estereotipos de género por su condición de mujer, alguna expresión que implique un trato discriminatorio o diferenciado, pues es una frase genérica.

En tanto, declaró la existencia de calumnia ya que "traición a la patria" es un delito que se encuentra establecido en el Código Penal.

Al respecto, el magistrado Luis Espíndola expresó su voto en contra del proyecto, al considerar que no hubo calumnia referente a la violencia política de género.