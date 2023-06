Tercera ola de calor en México. ¿Cómo proteger a las mascotas?

A-AA+

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una alerta por la tercera ola de calor del 1 al 9 de junio, por lo que se prevén temperaturas entre 28 y 32 grados Celsius en gran parte de la Ciudad de México.

Ante ello, algunas personas se preguntan cómo proteger a sus mascotas tras la llegada del fuerte calor.

¿Cómo proteger a las mascotas de la ola de calor?

A diferencia de las personas, las mascotas, en especial los perros, no cuentan con un mecanismo corporal tan sofisticado ni tan eficaz contra el calor, por lo que, al ser más sensibles, se convierten en candidatos potenciales de sufrir hipertermia e incluso de morir.

Debido a ello, es necesario seguir los siguientes consejos para proteger a las mascotas:

Darle agua fresca y limpia en todo momento.

- Llévalo a un lugar de la casa bien ventilado y a la sombra: Abrir las ventanas con las persianas bajadas para que corra el aire y sin que entre el sol.

- No le saques a pasear durante las horas en que el sol más aprieta: Es recomendable hacerlo por la mañana temprano, al atardecer o por la noche, cuando el asfalto aún no está recalentado por el sol.

- Nunca dejes a tu perro dentro de un coche o encerrado en espacios reducidos: La temperatura del interior del vehículo puede aumentar 20º sobre la del exterior, por lo que dejar a tu perro en el coche con las ventanas cerradas produce un efecto horno extremadamente peligroso, que puede ocasionar graves daños de salud e incluso la muerte en unos pocos minutos.

- Que no corra ni haga actividades físicas fuertes: Evita que se fatigue demasiado en horas de máxima solana.

- Dale de comer a la fresca o en los momentos menos calurosos del día: La principal razón es que la digestión hace que la temperatura corporal de nuestro perro se eleve y por tanto, que el calor acabe agobiando a nuestra mascota.