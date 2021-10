"Tercera ola no sería la última"

Ciudad de México.- Jorge Alcocer, secretario de Salud, dijo que si bien hay un descenso en los contagios y en todos los indicadores de Covid-19 durante 11 semanas consecutivas, reconoció que es poco probable que la actual tercera ola de la pandemia sea la "última".

"Con la tercera ola esperemos fuera la última, no va a ser así desafortunadamente, esta tercera ola claramente está en descenso", subrayó al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado.

Detalló que 25 entidades del país han vacunado al menos con una dosis a las personas mayores de 18 años, lo que permitirá enfrentar de mejor manera la época invernal.

"Llevamos 11 semanas consecutivas en descenso sostenido de todos los indicadores de la pandemia y hasta el momento tenemos una reducción general del 78% en la ocupación hospitalaria, en otras palabras sólo el 26% de la camas generales y el 24% de las camas con ventilador permanecen ocupadas», indicó.

Alcocer Varela, quien fue severamente cuestionado por senadores del PRI y PAN por la estrategia para enfrentar la pandemia, el desabasto de medicamentos oncológicos y el exceso de mortalidad, dijo que a la fecha se han vacunado a 67 millones 950 mil 153 personas con al menos una dosis y se han recibido y envasado en México 127 millones 689 mil 345 dosis de vacunas.

"Hemos inmunizado a 3 de 4 adultos del país y la instrucción presidencial pasará del papel a la realidad en los próximos días con el propósito de que lleguemos al invierno más protegidos", dijo el titular de Salud.

Por otra parte, dijo a senadores que la definición sobre la vacunación contra Covid-19 de menores de 18 años en México, así como una tercera dosis para los mayores de 18 años se analizará a partir del primer trimestre del 2022.

"No es que se quiera no vacunar. Si a mí me preguntan ¿a su nieto lo vacunan? No a esa edad" y eso lo vamos a empezar a definir, igual que la tercera dosis que también está en discusión, "a partir del siguiente año, en el primer trimestre se estima de 2022, no es necedad, ni otra cosa", dijo.

Argumentó que se debe esperar a que exista mayor información para poder vacunar contra Covid-19 a menores de edad, pues se corre el riesgo de alterar el desarrollo normal del sistema inmunológico.

"Los niños de 12 a 17 años tienen la posibilidad biológicamente de tener esa defensa, el ponerles una vacuna de la cual todavía, excepto para una de las vacunas qué es la que tiene aprobada la OMS que es la de Pfizer, podría tener alguna limitación, no les va a pasar nada, alguna limitación a su desarrollo natural normal de su sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades en el transcurso de su vida", indicó.