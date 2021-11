Tere Jiménez, a quien el PAN impulsa en Aguascalientes, arrastra historial de señalamientos

Marko Cortés Mendoza, dirigente de Acción Nacional (PAN), aseguró que Aguascalientes es la única entidad que el partido puede ganar de los seis estados que renovarán gubernatura el próximo año. Sin embargo, la aspirante que es vista como la favorita, la Diputada federal Teresa Jiménez Esquivel, arrastra un historial polémico con una multa por violar la Ley electoral, señalamientos de presunto desfalco cuando fue Alcaldesa, actos anticipados de campaña en Netflix y, ahora en vísperas electorales, con el envió de regalos a líderes locales.

"La dirigencia tiene los ojos cerrados. [La candidata] es impresentable", dijo en entrevista la Senadora panista Martha Márquez Alvarado, quien hace unas semanas renunció al PAN y que ha denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jiménez por posible desvío de recursos públicos mediante contratos de iluminarias a sobreprecio. "Es claro el vínculo y amistad que tienen. Pero Aguascalientes no merece más corrupción".

En una visita al estado hidrocálido a finales de septiembre, Cortés se sinceró y comentó: "La única gubernatura que tenemos posibilidades reales de ganar, reales, auténticas, y bien ganadas, es esta", según se le escucha en un audio al que Latinus tuvo acceso y el cual el dirigente panista nunca desmintió.

El 16 de noviembre, el presidente panista informó que en este bastión blanquiazul los ciudadanos decidirán con una encuesta interna quién será la candidata o candidato a la gubernatura, método que se notificó al Instituto Nacional Electoral (INE). Por el momento, no han definido una coalición electoral con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"En Aguascalientes la gente tendrá la última palabra", sostuvo en un mensaje acompañado por dos de los aspirantes: el Senador Juan Antonio Martín del Campo y la Diputada federal, Teresa Jiménez Esquivel.

"No permitiremos que los malos gobiernos morenistas, destructivos, regresivos, incapaces y corruptos vayan y contagien al estado de Aguascalientes", aseguró Cortés.

Pero la exalcaldesa de Aguascalientes (2017-2021) Tere Jiménez está denunciada ante la FGR por comprometer las participaciones federales en contratos de iluminación a sobreprecio que generaron deudas al municipio por décadas. La denuncia se turnó a la Fiscalía estatal y ya hay vinculados a proceso, aseguró la Senadora denunciante Martha Márquez.

Aunque la legisladora Márquez exige que retome el caso la Fiscalía General al ser dinero federal y porque, afirmó, este "desvío de recursos" tiene vínculo con la dirigencia del PAN, ya que en 2017 se creó la empresa MD Iluminación a la que se le adjudicó el contrato de las iluminarias. La socia de esta compañía, agregó, es la presidenta de la Comisión de Justicia del CEN del PAN, Jovita Moría.

Por 55 mil luminarias, la capital de Aguascalientes pagará durante 10 años más de 882 millones de pesos con un sobreprecio de 595 millones de pesos, documentó Márquez.

"Es un desfalco y desvío de recursos porque se llevaron a la bolsa —quiénes, no sé— 600 millones de pesos que pudieron haberse aprovechado en el Ayuntamiento de Aguascalientes para obra pública o muchos otros pendientes que dejó esa administración. La ciudad está llena de baches y problemas con el suministro de agua", aseveró la expanista.

Desde diciembre del año pasado, Márquez advirtió sobre otro contrato por 30 años a la empresa Next Energy del Centro con un sobreprecio de más de 400 millones al pasar de más de 900 millones de pesos a mil 369 millones.

Ante las acusaciones, la precandidata Tere Jiménez exigió respeto y que demuestre con pruebas sus señalamientos. "Están sacando sus fichas a golpetear a una servidora. Sacan a mujeres que se prestan para poder estar difamado y estar diciendo sin poder sostener su palabra", afirmó a medios locales.

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Al día siguiente de que el presidente del PAN Marko Cortés anunció una elección interna para elegir al candidato para gobernar Aguascalientes, la legisladora Tere Jiménez envió perfumes Mont Blanc y corbatas Scappino a líderes locales, según reportó El Universal.

Los regalos fueron acompañados con una tarjeta con el mensaje: "Con los atentos saludos. Lic. María Teresa Jiménez Esquivel. Diputada federal. LXV Legislatura".

No es la primera vez que la panista realiza aparentes actos anticipados de campaña. Antes de llegar al cargo de Alcaldesa de Aguascalientes, en mayo de 2016, el INE la multó por 103 mil pesos por haber recibido 52 mil pesos de una persona moral a través de dos espectaculares, donde se promocionó a la revista Sexenio en la cual ella aparecía en la portada junto con la leyenda "Ideas que transforman a Aguascalientes".

Después, cuando contendió para la diputación federal, apareció en una escena de la película "Se busca papá" estrenada en septiembre de 2020 en la plataforma Netflix. En el filme se ve a Tere sonriendo y con una camisa del municipio mientras corta un listón para inaugurar una carrera de bicicletas BMX. Al final de la cinta, se hace un agradecimiento a los patrocinadores, entre ellos, al Municipio de Aguascalientes que gobernó hasta este año luego de ser reelegida en 2019.

Como reacción, la delegación del partido Movimiento Ciudadano en Aguascalientes presentó ante la Junta local del INE una queja en contra de la entonces Alcaldesa por su presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña.

El instituto electoral local turnó el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Finalmente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ordenó a Netflix retirar esa parte de la película.

Pero en noviembre de 2020 el INE decidió no multar a Jiménez al considerar que no violó la ley electoral porque en la escena fílmica no habló ni hizo referencia a su cargo, resolución que confirmó el Tribunal Electoral.

"La difusión del fragmento de la película donde aparece la servidora pública no afecta ningún derecho y no genera un daño irreparable al proceso electoral en curso", determinaron los magistrados por unanimidad en diciembre pasado.

Pese a los señalamientos que arrastra, la por ahora Diputada federal Tere Jiménez "encabeza las preferencias" dentro del PAN para contender por la gubernatura de Aguascalientes. Eso según los grupos de redes sociales "Con Tere" que difunden dicha propaganda sin citar encuesta oficial alguna.

Aunque sí cuenta con el apoyo de su sucesor y amigo, el Alcalde de Aguascalientes Leo Montañez. "Ustedes –les dijo a los reporteros locales– saben que hemos trabajado juntos y nos une el amor por Aguascalientes".

Pero, dice la dirigencia blanquiazul, la decisión será de los habitantes de Aguascalientes.