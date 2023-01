"Terrible" que se anularan elecciones de 2024 por Plan B, asegura dirigente del PRD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que sería "terrible" que las elecciones de 2024 pudieran anularse como consecuencia de la reciente reforma electoral impulsada por Morena, mejor conocida como Plan B, tal y como lo dio a conocer el Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

"Los augurios que ha hecho el presidente del INE, son terribles, de lo que pasaría si termina de aprobarse la reforma electoral del llamado Plan B, el solo advertir sobre esa posibilidad y que puedan derivar fenómenos de desestabilización que pongan en riesgo la convivencia democrática del país y que haya hasta posibles escenarios de violencia es muy peligroso", aseguró.

En conferencia de prensa, el líder del sol azteca, sostuvo que lo más grave, es que los guindas no que no quieran escuchar; "y el principal que no quiere escuchar es quien está al frente de la Presidencia de la República, y si no quiere escuchar es porque no está pensando responsablemente por el país".

Advirtió que si en 2024, hay fraude y violencia durante el proceso electoral, "de ninguna manera serían responsables las autoridades electorales", sino los que están propiciando esta situación que es Morena.

"Esta posición de advertir que el Plan B es dañino salió en bloque, por los 11 consejeros, no por unos cuantos, y Morena será el único responsable de lo que pueda pasar, por ello fue que acudimos a la Corte, para frenar este Plan B, y seguiremos trabajando para salvar la democracia y salvar la estabilidad política del país", detalló.

Jesús Zambrano terminó afirmando que si Morena, está impulsando el Plan B, e insiste en que comience a aplicarse a la brevedad, "es que les benefician directamente y es porque quieren quedarse ahí por varios sexenios".

"Dicen ´si batallamos tanto para alcanzar el poder, no piensen ni por equivocación que nos van a sacar en un sexenio, por eso insisten tanto en un proyecto transexenal´", concluyó.