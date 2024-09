La tesis de Lord Molécula y su controversia

El pasado 17 de septiembre, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista mexicano Carlos Pozos, conocido como "Lord Molécula", realizó una solicitud poco común. En ese evento, Pozos pidió al mandatario que firmara su trabajo de tesis para la Maestría en Periodismo Político, argumentando que el presidente ha sido una de sus principales fuentes de inspiración.

En aquella ocasión, además de solicitar la firma, le regaló una copia de su trabajo académico. Este gesto fue acompañado por un agradecimiento por parte del periodista, quien expresó su aprecio por lo que considera un espacio de "comunicación circular", refiriéndose a la interacción que se genera en dichas conferencias.

"Esta es mi tesis profesional por la Escuela Carlos Septién García, gracias a los seis años de estar en este ejercicio de comunicación circular y algunas conferencias al interior de la República, pude hacer esta tesis que está en proyecto, en análisis con sus sinodales, y espero pasar el examen y poderme titular como maestro en periodismo político", expresó.

Sin embargo, el interés de "Lord Molécula" en compartir su tesis no se limitó únicamente a López Obrador, pues también presentó su trabajo a Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Luego de que se diera a conocer esto, la escuela de periodismo, Carlos Septién García, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales, donde mencionó que el proyecto de Lord Molécula no cumplía con los parámetros establecidos, por lo que no había sido aprobada por las autoridades de la institución.

"El proyecto de Tesis que ha presentado Carlos Pozos Soto en actos públicos, no ha sido avalado por las autoridades de la institución por no adecuarse a lo establecido en el Estatuto Reglamento que nos rige. Por tanto, dicho trabajo académico no ha sido aprobado ni es reconocido por esta institución", escribió la universidad.