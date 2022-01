"Testamento político" sólo ha sido usado por dictadores como Hitler: PAN

"El presidente Andrés Manuel López Obrador no es rey de México y tiene fecha de caducidad en 2024 por lo que es innecesario un testamento político que sólo ha sido usado por dictadores como Hitler, Mussolini, Lenin, Franco, Perón y Hugo Chávez", aseveró el senador del PAN, Damián Zepeda.

El panista señaló que en México no existe una monarquía ni un rey, por lo que no se requiere un testamento político como el que anunció el propio López Obrador después de ser sometido a un cateterismo cateterismo el viernes pasado.

En rueda de prensa para dar a conocer que iniciará una gira por todo el país para informar y debatir en universidades, cámaras empresariales, organizaciones sociales y en medios de comunicación lo grave que sería aprobar las reformas eléctricas, electoral y la militarización de la Guardia Nacional, lamentó que el Presidente de la República tenga una visión patrimonialista "como su fuera suyo el país".

"Presidente usted no es el rey de México, no vivimos en una monarquía. Es un presidente electo por los ciudadanos y que tiene fecha de caducidad su gobierno, que es en 2024, sino es que antes lo quitamos con la revocación de mandato", apuntó.

Expuso que en caso de la ausencia de la figura presidencial lo que ocurriría es que se aplica el artículo 84 de la Constitución que establece que si el presidente falta por muerte, salud o renuncia y son los últimos cuatro años de su mandato, como es el caso, entra el secretario de Gobernación por hasta 60 días y sólo en lo que el Congreso de la Unión se erige en colegio electoral y elige quien terminará el periodo.

"Lo que dice esto es la visión que tiene el Presidente del país, una visión patrimonialista, como si fuera de él, como si México fuera de su propiedad, como si fuera el padre que tiene que distribuir entre los hijos la riqueza", agregó Damián Zepeda.

Dijo que los mexicanos van a decidir quién los gobernará a partir del 2024 o antes si le llega a ocurrir algo, que sería muy grave, pero pensar en testamentos políticos es una figura que han utilizado dictadores en la historia Hitler, Mussolini, Lenin, Franco, Perón y Hugo Chávez.

Por otra parte, el senador panista informó que ya inició una gira por todos los estados del país para hacer un contrapeso a la campaña de Morena, del presidente López Obrador y a la que se sumaron los secretarios de Estado para defender la reforma eléctrica y las políticas del actual gobierno.

Y lamentó aunque México se encuentra en una crisis profunda con 17 millones de personas que no tienen empleo o están sub ocupados.; que en materia de salud hay 35 millones que no tienen acceso a servicios básicos; que en materia de pobreza hay más de 50 millones de mexicanos; y que hay más masacres, crímenes contra mujeres, contra periodistas, la población aún le cree a López Obrador.

Por ello, dijo, realizará esta gira nacional "para confrontar visiones, datos, buscar alternativas, debatir con universitarios, con la sociedad civil porque no basta con ser oposición, hay que ser un contrapeso a las mentiras y mensajes desde la Presidencia de la República".