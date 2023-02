Tienen el deber moral de sacar al INE de la podredumbre, afirma Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), representa la oportunidad de "poner fin a los excesos y las complicidades de la elite electoral", pero también podría significar "la perpetuación del viejo régimen neoliberal".

Por ese motivo, advirtió que quienes lleguen al cargo, "tienen el deber moral de sacar al INE de la podredumbre".

"Estamos frente a una gran oportunidad para la democracia de nuestro país, necesitamos un cambio, no podemos seguir con consejeros que sirvan más a intereses personales y partidistas, y no a los del pueblo; hay que aprovechar que esos que a diario se burlan de la democracia ya se van, los nuevos consejeros electorales deben ser autónomos, imparciales y tener el compromiso, el deber moral, de sacar al INE de la podredumbre, buscar su transformación profunda", sostuvo.

En este sentido, Delgado agregó que quienes lleguen al Instituto Electoral también deben ser personas íntegras, honestas e incorruptibles, con un espíritu demócrata y vocación de servicio, pues subrayó que dichos valores son necesarios para cumplir el deseo de cambio de las y los mexicanos.

"Confiamos en las y los diputados de nuestro movimiento, confiamos en que, como lo hicimos en el 2020, el proceso para la renovación de las o los consejeros será pulcro y transparente, que actuarán con responsabilidad y bajo los principios de Morena. Elijan a los mejores perfiles, recuerden que en Morena no queremos cómplices, queremos personas comprometidas con el país", apuntó.

Por otra parte, respecto al llamado Plan B de la Reforma Electoral, el líder morenista señaló que, a pesar de "las pataletas e impugnaciones de la oposición", en Morena se encuentran tranquilos porque "es una reforma que no viola ningún concepto electoral y que va a lograr que tengamos mayor austeridad en las elecciones, que dejemos atrás y para siempre, esas acciones que tanto ensombrecieron la lucha democrática en el país, como es el robo de urnas y la manipulación o compra del voto, cosas que no se han podido erradicar durante años".

Adelantó que si la reforma se va a la Corte, defenderán la legalidad y la constitucionalidad del proyecto, "porque estamos aquí para velar por los intereses de la gente que está cansada de tanto despilfarro en política y porque estamos en tiempos de transformación".

Finalmente, sobre la concentración que anunciaron diversos sectores de oposición, Mario Delgado dijo que se trata de un acto de propaganda contra el gobierno de la Cuarta Transformación.

"Solo se han juntado los conservadores de siempre para la búsqueda de una bandera que quiere cuestionar los cambios profundos que se han realizado desde el gobierno actual. Siguen intentando confundir a la gente diciendo que buscan una mejor democracia cuando es otro su objetivo, por eso no tienen eco en sus convocatorias, la gente no se deja engañar", finalizó.