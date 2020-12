Tigres y Rayadas finalistas de la Liga Femenil MX ante la adversidad

Las Tigres y Rayadas se disputan el título de la Liga Femenil MX, después de un semestre complicado debido a la pandemia de Covid-19.

Agradecidos por terminar el Guardianes 2020, ambos equipos se enfrentan este lunes, en la vuelta de la final (ventaja para las felinas en el global 1-0).

"Hemos tenido la fortuna de llegar a estas instancias, a pesar de altibajos en el rendimiento y con la enfermedad. Estoy seguro de que es un buen camino para que la Liga Femenil siga creciendo y tener beneficios para todos los clubes", comentó Roberto Medina, timonel de las Tigres, previo al encuentro en el estadio Universitario.

"Ha sido muy importante con el esfuerzo de todos para que la Liga Femenil siga creciendo, junto a todos los equipos. Queremos generar para formar mejores futbolistas y ayudar a la Selección Nacional", añadió Héctor Becerra, de las blanquiazules.

A pesar de tener la ventaja en el global y recibir la vuelta en casa, las felinas no se confían ante sus acérrimas rivales.

"Lo vamos a tratar como un 0-0, no vamos a ceder la iniciativa y saldremos a ganar el partido", prometió Medina.

"No nos había tocado estar en desventaja, pero todavía la llave está abierta. El partido debe ser trabajado, hacerlo bien y salir a ganar", replicó el estratega rayado.

"Soy un tipo positivo, en mi mente está ganar y no perder. Hay que reconocer que no dimos el mejor partido y debemos mejorar para el partido de vuelta".

El clásico regiomontano por el campeonato del Guardianes 2020 arranca este lunes a las 19:00 horas.