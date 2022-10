Titulares de Sedena y Marina no comparecerán ante el Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda, estaban citados inicialmente a comparecer ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno y no sólo de "acompañantes" de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Afirmaron senadores del PAN quienes lamentaron que de último momento se haya modificado el acuerdo para que no rindan cuentas sobre el proceso de militarización del país donde además de estar a cargo de la seguridad pública tienen más de 200 funciones civiles como la vigilancia de aduanas y la construcción de mega obras.

"No le basta al Presidente de la República darles más de 200 acciones que no les corresponden, como poner en sus manos la seguridad pública y ahora con el contubernio y protección de Morena se niegan a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión", dijo el senador Damián Zepeda.

En rueda de prensa, aseguró que estaban citados a comparecer y rendir cuentas sobre temas como la participación de militares en el caso Ayotzinapa, la militarización en el país y el "hackeo" en la Sedena, no sólo como acompañantes.

"Rosa Icela Rodríguez no manda, ni siquiera tiene el mando de la Guardia Nacional que ya la opera la Sedena. Está integrada por 113 mil militares que no le rinden cuentas a la titular de la SSyPC sino al secretario de la Sedena", expuso.

El senador del PAN dijo que los titulares de Defensa y Marina deben explicar la fallida estrategia de seguridad, por qué no quieren cambiarla y por qué ha fracasado.

Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN, en Twitter, aclaró que "en relación a mi supuesta participación en la Junta de Coordinación Política en que se informó el cambio de formato para la comparecencia de seguridad quiero aclarar que es falso. Salí de dicha reunión antes de que se tocara el tema y no firme dicho acuerdo".