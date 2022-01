"Todo cae sobre su propio peso", dice Cabeza de Vaca sobre Santiago Nieto

Sobre el tema del proceso de desafuero en su contra, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que todo cae por su propio peso, y acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, de armar una estrategia política para desacreditarlo.

"Lo que sucede es que todo cae sobre su propio peso, empezando por el que presentó la denuncia ¿no? es un verdadero hampón, ya nos dimos cuenta, y seguramente van a salir más cosas por ahí. Hay que tomar las cosas de quien vienen", respondió, al preguntarle en rueda de prensa que durante el año 2021 sonó fuerte su nombre por el tema del desafuero, y en la actualidad ¿Qué nos puede decir del tema?

Aunque en ese momento el gobernador no citó su nombre, el corresponsal de EL UNIVERSAL confirmó después de la entrevista que García Cabeza de Vaca se refirió a Santiago Nieto.

El mandatario tamaulipeco dijo que, "alguien que no tenía elementos, fundamentos, que engañó al mismo gobierno federal, que engañó a los diputados, todo va a caer sobre su propio peso, está más que claro que todo esto fue una estrategia política para desacreditar a uno de los gobernadores que estaba impulsando y defendiendo el federalismo en este país".

El mandatario recordó que, "se los dije en su momento", y afirmó que actualmente él hace lo que siempre ha hecho, "dedicarme a sacar adelante a nuestro estado, no por ello hoy en día Tamaulipas es ejemplo nacional, no solamente en materia de seguridad, sino que somos el estado energético por excelencia, seguimos impulsando las energías limpias, somos el estado fronterizo más importante de este país, somos el estado que está atrayendo mayor inversión extranjera y hemos recuperado lo que no se compra con ningún dinero del mundo que es la confianza".