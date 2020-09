Todo lo que debes saber de la Jornada 12 del Guard1anes 2020

Comienza el último tercio del torneo del futbol mexicano, aquí todo lo que debes saber de la Jornada 12 del Guardianes 2020 que arranca este jueves 24 de septiembre.



Pachuca vs. Toluca

Toluca ganó 3 de los últimos 4 duelos ante Pachuca. Sin embargo, pasaron 5 años de su última victoria en el Estadio Hidalgo: 3-4 (Aquivaldo Mosquera, Ariel Nahuelpán e Hirving Lozano; Fernando Uribe x4), por el Apertura 2015. En los últimos 7 cruces en el historial, nunca perdió quien fue local (5PG-2PE). Víctor Dávila, autor del único hat-trick en el certamen, anotó en las últimas 3 victorias de Tuzos en casa.



Viernes -25- septiembre



Puebla vs. Querétaro

Llegan parejos tras los últimos 10 PJ en la Liga MX (3 victorias por lado y 4 empates). Puebla derrotó al Atlas en la Jornada 11 con un gol de Omar Fernández. El futbolista colombiano participó en 5 de los 15 goles de La Franja. Por su parte, Querétaro cayó en las últimas 2 jornadas, sumó 1 punto de los 18 posibles de visitante y su goleador Hugo Silveira (5) fue expulsado por segunda vez en el torneo.



FC Juárez vs. Atlas

Tendrán el 2° cruce en Liga MX. Con un gol de cabeza de Edson Rivera, Atlas se quedó con el único duelo en la máxima categoría (en el Estadio Jalisco, por la Jornada 1 del Apertura 2019). FC Juárez llega de 2 victorias con la valla invicta y Darío Lezcano anotó los últimos 4 goles en el torneo. La Furia registra 3 empates y 2 derrotas de visitante y nunca consiguió marcar más de 1 gol por encuentro en esta condición en el certamen actual.



Sábado -26- septiembre



Guadalajara vs. Mazatlán FC

Chivas pretende recuperarse de la derrota en el "Clásico de Clásicos" cuando reciba a Mazatlán FC. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich igualaron los últimos 2 encuentros en Zapopan. Su próximo rival no presenta victorias como visitante en Liga MX (2PE-3PP) y recibió goles en sus 5 encuentros fuera de casa. José Juan Macías es el goleador de Chivas (3) y el segundo jugador con más disparos en la competencia (45).



Pumas UNAM vs. Necaxa

Pumas cuenta con un invicto de 6 partidos en casa ante Necaxa (5PG-1PE).

La última victoria de Los Rayos en el "Olímpico Universitario" fue hace 12 años: 3-0 (Hugo Rodallega x2 y Ángel Reyna), en el Torneo Apertura 2008.

Pumas mantiene el invicto como local en el torneo (4PG-2PE). Mientras que Necaxa perdió en las últimas 5 jornadas y es el equipo menos goleador del campeonato (7GF).



Monterrey vs. Tigres UANL

Protagonizarán la edición 124 del "Clásico Regio" en el historial general. Tigres se quedó con los últimos 2 Clásicos del Norte en Liga MX (1-0 y 0-2). Cuentan con 17 puntos en el Torneo Guard1anes 2020, producto de 4 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

Rayados es el equipo con más disparos (178). Sin embargo, André-Pierre Gignac, goleador felino (8), encabeza el ranking de remates (58).



Domingo -27- septiembre



Atlético de San Luis vs. León FC

Cumplirán 3 partidos en Liga MX. Siempre se impuso quien fue local (1 triunfo por lado). Ángel Mena y Jean Meneses (León), quienes anotaron en la Jornada 11, marcaron también en la victoria por 3-2 ante el Rojiblanco en 2019. Nicolás Ibáñez (Atl.SL) celebró 4 de los 5 goles en el historial ante León.

Léon escolta del puntero Cruz Azul en el certamen, lleva 8 juegos sin caer y presenta la valla menos vencida del torneo (7GC).



Cruz Azul vs. Club América

Jugaron 145 ediciones del "Clásico Joven" en Liga MX. CruzAzul ganó los últimos 3 encuentros ante Club América (1-0, 5-2 y 0-1). Jonathan Rodríguez máximo goleador del certamen actual (10), estuvo presente en el marcador en los últimos 3 clásicos. Son dos de los animadores del torneo. La Máquina Cementera obtuvo el 100% de los puntos de local (acumula 9 victorias consecutivas). Mientras que América egistra el promedio más alto de goles por partido en la competencia (2).