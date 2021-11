"Todo lo que soy se lo debo a AMLO, a la 4T y a los sonorenses"

Al asegurar que "no le vamos a fallar", Alfonso Durazo (Morena), gobernador de Sonora, aseguró que todo lo que es, políticamente hablando, se le debe al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la llamada cuarta transformación.

Al retomar el lema electoral del Ejecutivo federal de "Por el bien de todo, primero los pobres", el mandatario local afirmó que Sonora vive un "punto de inflexión, pues ha pasado de un gobierno elitista marcado por el despilfarro y la corrupción a uno comprometido con la transparencia, y que trabaja por los pobres".

"Bienvenido con el gratisímo honor de recibirlo por segunda ocasión aquí en el estado. Bienvenidos su equipo, presidente, para usted, y su equipo, mi cariño, mi gratitud, mi compromiso. Cada vez que viene al estado sus decisiones nos ratifican el compromiso que tiene con las y los sonorenses. Ha dicho presidente, y ha dicho bien, que no tenemos derecho a fallar, y no le vamos a fallar, todo lo que hoy somos políticamente se lo debo a las y a los sonoroses, a usted, y a la cuarta transformación".

"Mi compromiso de estar a la altura de la responsabilidad que el proyecto y la gente de Sonora me ha encomendado. Aun cuando el tema es la seguridad, hoy se cumplen 60 días de que asumí la responsabilidad y no puedo dejar de mencionar que Sonora vive un punto de inflexión, hemos pasado de un gobierno elitista, marcado por el despilfarro la corrupción, los viejos modos, a un gobierno comprometido con la transparencia, con el combate a la corrupción y por supuesto, comprometido a trabajar para todos, pero todos por le bien de todos, a trabajar primero por los pobres", dijo en conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con Ejército en las aduanas se han incrementado los aseguramientos

En las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 18, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que a partir de que las Fuerzas Armadas han tomado el control de las aduanas y puertos se han incrementado los aseguramientos.

El secretario detalló que en las aduanas del estado que colindan con Estados Unidos han asegurado del 1 de julio al 11 de noviembre de este año, 63 armas, 10 mil 129 cartuchos, 66 cargadores, 476 mil 484 dólares y 964 mil 560 pesos, y se han detenido 102 personas y 51 vehículos.

"Estos aseguramientos no se registraban anteriormente, a partir de que se ha estado tomando el control de las aduanas, por parte tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de Marina (Semar) se han incrementado los aseguramientos en las aduanas y en los puertos"

El general Sandoval González informó que en el estado de Sonora se registra una baja en el robo de vehículos y el secuestro, y reconoció que hay una "ligera alza" en extorsiones, en robo habitación, en robo de transporte, y en homicidio doloso.