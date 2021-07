"Todos están en su derecho a participar", dice AMLO sobre destape de Ebrard

Al afirmar que ya quedaron atrás los tiempos del "tapado", del dedazo, la cargada y el besamanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le incomoda que sus integrantes de su gabinete expresen sus intenciones de aspirar por la candidatura presidencial en 2024, pues señaló que todos están en su derecho a participar.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no le preocupa que "las corcholatas" (aspirantes) se vayan a descontrolar al hacer públicas sus intenciones, pues manifestó que el pueblo pone a cada quien en su sitio.

López Obrador afirmó que los funcionarios que integran su gabinete están cumpliendo con sus funciones, por lo que los llamó a que tengan como objetivo superior la transformación de México y el bienestar del pueblo.

"Ayer dije que soy como el destapador, sólo que mi corcholata favorita va a ser la que el pueblo quiera", dijo.

-"¿Se van a poder controlar las corcholatas?", se le cuestionó

-"Ah, es que el pueblo pone a cada quien en su sitio, es que ya cambió esto, la gente es la principal protagonista del cambio", respondió.

"Todos los que quieran participar están en su derecho. Ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, de la designación, del dedo o aquellas frases célebres legendarias de que 'el que se mueve no sale en la foto' y otras hasta más ofensivas de que 'está flaca la caballada'.

"No, eso ya no, no me preocupa porque los que están en el gabinete, los que están en funciones, están cumpliendo con su responsabilidad y también lo más importante de todo es que hay relevo generacional", agregó.

-"¿A usted no le incomoda que colaboradores expresen su intención de participar?", se le preguntó.

-"No, no, no, que cumplan con su función, que cumplan sus responsabilidades, que tengan como objetivo superior la transformación de México, el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean el interés del pueblo y de la nación", respondió.