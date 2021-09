Todos los aspirantes de la 4T "son amigos y son compañeros", asegura López Obrador

Ante la fotografía que este domingo divulgó el canciller Marcelo Ebrard con el senador Ricardo Monreal -y por la cual ha trascendido que se buscaría hacer un frente para exigir que no haya favoritismo en la contienda por la candidatura presidencial en Morena para 2024- el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que exista este acuerdo pues aseguró que todos los presidenciables de la 4T "son amigos" y son "compañeros".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal afirmó que todos los aspirantes de su movimiento tienen el propósito superior de transformación de México.

"Ya viendo estas señales rumbo al 2024, ya los analistas y todo mundo, pues el fin de semana vieron una imagen muy sugerente que ya se 'mancuernaron' el canciller y el senador Ricardo Monreal...estaban en Zacatecas", se le cuestionó.

"No, ellos son amigos, todos son amigos, todos son compañeros, Todos tenemos un propósito superior que es la transformación de nuestro país", contestó.

Este domingo al asistir a la toma de protesta de David Monreal, como nuevo gobernador de Zacatecas, el canciller y Ricardo Monreal se tomaron fotografías del desayuno que sostuvieron y que fueron divulgadas en sus cuenta de Twitter.

El titular de Relaciones Exteriores, escribió en la red social: "Tuve el gran gusto de desayunar con el senador Ricardo Monreal, compañero de muchas batallas en favor de la 4T, en Zacatecas".

Este martes en su columna de EL UNIVERSAL titulada "El Paco de Zacatecas", Salvador García Soto indica que más que un desayuno de cortesía o un encuentro social, el almuerzo que tuvieron fue una bien planeada acción política de los dos aspirantes presidenciales de Morena, que decidieron mandar un mensaje claro y contundente sobre la decisión de buscar una contienda abierta y democrática para la sucesión presidencial, en la que haya reglas claras y piso parejo para todos los aspirantes al 2024.

García Soto indica que, si bien no se trató de un pacto formal o por escrito, los dos políticos acordaron, de entrada, que no habrá "agresiones ni ataques o descalificaciones entre ellos" y que buscarán competir cada uno por su proyecto en la mejor de las lides. Al "pacto de no agresión" le siguió otra coincidencia: la de exigir, cada uno por su lado, que la contienda interna en Morena, que se definirá en 2023, sea pareja y no haya favoritismos, cargadas ni imposiciones en favor de ninguno de los aspirantes del partido.

Y finalmente, para sellar ese pacto político de Zacatecas, señala el columnista de El Gran Diario de México, tanto Ebrard como Monreal se comprometieron a que, llegado el momento, cualquiera de los dos a quien favorezcan las encuestas y esté en mejores posibilidades de ganar la candidatura, recibirá el apoyo y la adhesión del otro, en un compromiso por fortalecer al que se perfile más claramente para la nominación presidencial morenista en 2024.