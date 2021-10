“Todos los niños debemos tener acceso a la salud”

Toluca, Méx.- Recibir la vacuna contra el Covid-19 significa para los menores de 12 a 17 años la tranquilidad de asistir a la escuela, poder jugar con amigos, ir al cine o continuar sus actividades deportivas con la certeza de que, en caso de contagiarse, no perderán la vida, coincidieron niños y adolescentes a quienes ayer se les aplicó la primera y segunda dosis de Pfizer.

Ellos acudieron al Estadio Nemesio Diez y forman parte de los 654 menores de edad que han recibido el biológico en el Estado de México por medio de amparos; 462 tuvieron la primera dosis y 192, la segunda; algunos con comorbilidades.

Shari Mabel, de 12 años, y Salomón, de 13 años, acudieron para recibir la primera aplicación; Salomón aseguró sentirse feliz y tranquilo porque lleva un año evitando contagiarse del virus, y a partir de ayer tendrá “menos posibilidades de morir en caso de enfermarse”.

Shari Mabel, de 12 años de edad, relató que no ha sido sencillo regresar a la vida como era antes de la pandemia, puesto que muchos de los niños de su edad no tienen la vacuna contra la covid y si bien en su escuela no se han presentado casos, teme porque son pocos los que se cuidan de contagiarse del virus.

“Yo no he salido en casi dos años, el miedo a exponerme a la enfermedad y saber que no contaba con la vacuna que me pudiera proteger, me obligó a abandonar todo tipo de actividad en la calle, desde el patinaje artístico hasta cosas sencillas como ir al cine, salir con amigos e ir a la escuela. Creo que todos los niños debemos tener el derecho a la salud, es algo que nos corresponde”, reiteró.