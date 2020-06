Tomás Zerón solicita amparo contra posibles acciones en su contra por caso Ayotzinapa

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, solicitó un amparo para no ser detenido por diversos delitos derivados del caso Iguala.

Ante el Juez Octavo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Zerón de Lucio busca evitar que se ejecute la orden de aprehensión emitida en su contra por un juez federal en Guerrero por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El juez aún no admite la demanda de garantías y concedió cinco días al representante legal del ex funcionario para que exhiba el certificado digital del poder notarial que Zerón le otorgó a su favor y que precise el domicilio en el que vive.

De no cumplir con estos requerimientos, el amparo podría ser desechado.

EL UNIVERSAL informó que en marzo pasado la Interpol emitió una ficha roja contra el ex director de la AIC y el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta.

Ambos tienen acusaciones en su conra por tortura y desaparición forzada de algunos de los detenidos en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

La última vez que Zerón de Lucio estuvo en México fue en octubre de 2019 y ahora se le considera prófugo de la justicia.