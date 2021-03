Tortillerías, quesos y oxígeno: los casos emblemáticos de Sheffield

Ante la noticia de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, renunciará a su cargo en los próximos días para convertirse en candidato de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato, te contamos los casos emblemáticos del funcionario durante su gestión.

Hace un par de días, el líder de la Procuraduría se vio en aprietos durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras dabe su reporte de "¿Quién es quién en los precios de los combustibles?", un hombre entró detrás de la mampara para hablar con el jefe del Ejecutivo.

En la grabación se observa cómo el hombre se acerca al presidente López Obrador, mientras que Ricardo Sheffield intenta continuar con su informe para captar la atención de la prensa y disminuir la tención que existe en el lugar, luego de que el sujeto lograra burlar la seguridad de Palacio Nacional.

El titular de la Profeco, quien hace unas semanas padeció y se recuperó del coronavirus, también será recordado por la suspensión de productos al no cumplir con lo señalado por la ley durante su gestión en la Procuraduría Federal del Consumidor.

Suspende a 68 tortillerías por subir precios

En abril del 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor suspendió la venta en 68 tortillerías por no respetar el precio de 15.50 pesos el kilo.

En algunos casos se encontró que los establecimientos aumentaron los precios entre 4 y 6 pesos por kilo, con respecto al que dieron días atrás.

Ante esto, Sheffield Padilla advirtió que cerrarían las tortillerías que suban injustificadamente el precio de este producto, ya que no hay causas que justifiquen el alza.

"Suspender venta de quesos, decisión histórica de aplicación de la ley"

En octubre de 2020, la Profeco decidió suspender la venta de 23 tipos de quesos y de dos yogures, lo cual generó una fuerte reacción de empresas y organizaciones del sector privado, mientras que el gobierno federal advirtió que no se permitirán engaños al consumidor.

En aquella ocasión, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor defendió la decisión con el argumento de que se aplicó la nueva legislación para beneficiar a los consumidores y evitar que se les engañe.

Además, aseguró que habían "supuestos quesos o quesos mal etiquetados", por lo que varias empreas de este sector serían suspendidas en sus ventas hasta corregir la información en la etiqueta.

Clausura a dos distribuidoras por vender oxígeno industrial para consumo humano

Ante la alta demanda de oxígeno para atender casos de Covid-19, la Profeco dio a conocer en diciembre de 2020 que se clausuraron dos distribuidoras localizadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, por vender oxigeno industrial para consumo humano.

El procurador detalló que se buscaba evitar que haya especulación con el acaparamiento de oxígeno.

Incluso, un mes después, hizo un llamado a los habitantes de la Ciudad de México a devolver los tanques de oxígeno, rentados y comprados para que sean utilizados por otros pacientes que los necesitan urgentemente.

"Ahorita el problema que tenemos y por eso un llamado a los habitantes de la Ciudad de México es que debemos de regresar los cilindros, por amor a la vida devuelvan los cilindros de oxígeno", expresó.